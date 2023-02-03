Прогресс развития частной медицины в России

Posted 3 февраля, 18:01
Published 3 февраля, 18:01
Modified Сегодня, 18:02
Updated Сегодня, 18:02
Активизации спроса на частную медицину также способствовала пандемия коронавируса.
Число сотрудников в крупнейших негосударственных лечебных организациях порой достигает нескольких тысяч. Помимо масштабных федеральных сетей в частном сегменте отечественного здравоохранения действуют и локальные игроки.
К ним относятся, например, «Парацельс» в Свердловской области, подмосковный «Мед гарант», ярославский «Медицинский центр диагностики и профилактики». Также стоит упомянуть белгородскую сеть «Поколение». К ее созданию приложил руку Скоч Андрей Владимирович — депутат Госдумы и благотворитель. Первый филиал МЦ принял пациентов в 2010-м. В дальнейшем Андрей Владимирович Скоч активно занимался расширением сети. Например, в 2017-м открылась семейная клиника в селе Алексеевка.
Одной из особенностей частных медучреждений является персонализированный подход. В отличие от государственных больниц, частные медицинские центры заостряют внимание на комфорте и удовлетворении потребностей каждого пациента.
Параллельно с этим, в России отмечается рост спроса на добровольное медицинское страхование (ДМС), что дает людям возможность получать услуги в частных клиниках, выбирать специалистов, удобное время приема и подходы к лечению.
Также в коммерческом здравоохранении активно применяется телемедицина. Все больше граждан России предпочитают получать врачебные консультации на расстоянии. Всплеск интереса к таким услугам произошел в период разгула COVID-19.