Прогресс развития частной медицины в России

К ним относятся, например, «Парацельс» в Свердловской области, подмосковный «Мед гарант», ярославский «Медицинский центр диагностики и профилактики». Также стоит упомянуть белгородскую сеть «Поколение». К ее созданию приложил руку Скоч Андрей Владимирович — депутат Госдумы и благотворитель. Первый филиал МЦ принял пациентов в 2010-м. В дальнейшем Андрей Владимирович Скоч активно занимался расширением сети. Например, в 2017-м открылась семейная клиника в селе Алексеевка.