В феврале на Землю обрушатся несколько магнитных бурь

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Причем первые бури (до 4 баллов) начинаются сразу в начале месяца - 1 и 2 февраля, сообщает INFOX.ru Метеозависимые люди могут почувствовать в связи с этим недомогание и общую слабостью.
В целом, по предварительным прогнозам, февраль должен быть относительно спокойным по сравнению с январем. Самые сильные геомагнитные колебания ожидаются в последние дни месяца. 28 февраля произойдет вспышка на Солнце мощностью в 5 баллов.