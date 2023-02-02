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Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

В феврале на Землю обрушатся несколько магнитных бурь

Сегодня, 05:38
Геомагнитная обстановка в феврале будет не очень спокойной - ожидаются магнитные бури мощностью до 5 баллов.

Причем первые бури (до 4 баллов) начинаются сразу в начале месяца  - 1 и 2 февраля, сообщает INFOX.ru Метеозависимые люди могут почувствовать в связи с этим недомогание и общую слабостью.

В целом, по предварительным прогнозам, февраль должен быть относительно спокойным по сравнению с январем. Самые сильные геомагнитные колебания ожидаются в последние дни месяца. 28 февраля произойдет вспышка на Солнце мощностью в 5 баллов.

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