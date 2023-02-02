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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Сергей Коновалов ушел с поста руководителя омского отделения Сбера

2 февраля 2023, 11:54
Фото: пресс-служба Сбера
Специалист проработал на должности 3 года.

В омском отделении Сбербанка объявили об отставке руководителя подразделения Сергея Коновалова. Сейчас его обязанности исполняет заместитель управляющего Омским отделением Сбера Ирина Амелина, сообщают «Коммерческие вести».

В Сбере уточнили, что Сергей Коновалов решил продолжить работу в другой сфере, и потому покинул пост руководителя Омского отделения банка.

Отметим, что Коновалов был назначен на эту должность 2 декабря 2019 года. До этого с 2015 года он трудился управляющим Удмуртского отделения Сбербанка, а в структуру этого банка он пришел работать в 1995 году.

Сергей Коновалов стал управляющим омского отделения «Сбербанка»
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#Ольга Акамова#Увольнение#Отставка#Сбер#Банк#Город#Новости#Омская область#Омск#Сергей Коновалов
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