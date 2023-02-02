Сергей Коновалов ушел с поста руководителя омского отделения Сбера

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В омском отделении Сбербанка объявили об отставке руководителя подразделения Сергея Коновалова. Сейчас его обязанности исполняет заместитель управляющего Омским отделением Сбера Ирина Амелина, сообщают «Коммерческие вести».
В Сбере уточнили, что Сергей Коновалов решил продолжить работу в другой сфере, и потому покинул пост руководителя Омского отделения банка.
Отметим, что Коновалов был назначен на эту должность 2 декабря 2019 года. До этого с 2015 года он трудился управляющим Удмуртского отделения Сбербанка, а в структуру этого банка он пришел работать в 1995 году.