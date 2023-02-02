Кинотеатрам могут разрешить показывать фильмы без прокатного удостоверения

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС. Проект закона о введении моратория на штрафы разработали и представили члены комитета Совфеда по экономической политике.
Размер штрафа за демонстрацию фильма без прокатного удостоверения в России в настоящее время составляет от 50 до 100 тыс. рублей. Если нарушение допускается повторно, размер штрафа увеличивается до 100-200 тыс. рублей. Кроме того, кинотеатр могут даже закрыть на срок до 90 суток.
Как пояснили авторы проекта закона, стоит рассмотреть предложение о моратории на штрафы по статье «Осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения на фильм» в 2023 году для того, чтобы обеспечивать в России прокат фильмов из недружественных стран.
Авторы документа подчеркнули, что его принятие даст возможность сохранить отрасль без необходимости выделять из бюджета дополнительную финансовую поддержку. Кроме того, инициатива в перспективе позволить избежать сокращения сотрудников кинотеатров, а демонстрация зарубежных фильмов пополнит бюджет за счет налогов и прочих платежей.