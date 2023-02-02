Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Кинотеатрам могут разрешить показывать фильмы без прокатного удостоверения

Сегодня, 14:52
Российским кинотеатрам могут разрешить демонстрировать иностранные фильмы без прокатного удостоверения.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС. Проект закона о введении моратория на штрафы разработали и представили члены комитета Совфеда по экономической политике.

Размер штрафа за демонстрацию фильма без прокатного удостоверения в России в настоящее время составляет от 50 до 100 тыс. рублей. Если нарушение допускается повторно, размер штрафа увеличивается до 100-200 тыс. рублей. Кроме того, кинотеатр могут даже закрыть на срок до 90 суток.

Как пояснили авторы проекта закона, стоит рассмотреть предложение о моратории на штрафы по статье «Осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения на фильм» в 2023 году для того, чтобы обеспечивать в России прокат фильмов из недружественных стран.

Авторы документа подчеркнули, что его принятие даст возможность сохранить отрасль без необходимости выделять из бюджета дополнительную финансовую поддержку. Кроме того, инициатива в перспективе позволить избежать сокращения сотрудников кинотеатров, а демонстрация зарубежных фильмов пополнит бюджет за счет налогов и прочих платежей.

#Общество
Подпишитесь
«Работу останавливать не будем»: В Омске в 2024 году проведут капремонт драмтеатра
Сегодня, 05:37
Жена омского депутата Владимира Гуселетова продала свою строительную компанию
Сегодня, 07:05
«Вечером он мне набрал и сказал: тебя уволили». Рябыкин об Омске, Хартли и Волкове
Сегодня, 08:48
Торговля с соседями. Новый газопровод в Китай хотят тянуть из Омска
Сегодня, 11:38
Сергей Коновалов ушел с поста руководителя омского отделения Сбера
Сегодня, 11:54
Экстремистам и педофилам стало сложнее избраться в омское Законодательное собрание
Сегодня, 05:50