Кинотеатрам могут разрешить показывать фильмы без прокатного удостоверения

Размер штрафа за демонстрацию фильма без прокатного удостоверения в России в настоящее время составляет от 50 до 100 тыс. рублей. Если нарушение допускается повторно, размер штрафа увеличивается до 100-200 тыс. рублей. Кроме того, кинотеатр могут даже закрыть на срок до 90 суток.