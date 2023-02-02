Россиянам рассказали, как мошенники взламывают карты через SMS

При этом разговор мошенники записывают, чтобы в дальнейшем использовать голосовые ответы жертвы в настоящем разговоре с оператором банка с последующим опустошением счетов клиента финансовой организации. Кроме того, как отметил эксперт, часто злоумышленники могут похитить средства держателей пластика, указывая лишь номер карты и дату рождения его владельца. Этот способ работает, только если звонить с номера держателя карты, поэтому в данном случае используется программно-аппаратная подмена номера телефона.