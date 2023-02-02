Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Россиянам рассказали, как мошенники взламывают карты через SMS

2 февраля 2023, 14:04
Фото: piqsels.com
Руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности одной из российских IT-компаний Валерий Степанов сообщил о новых способах, которые аферисты используют для получения информации о балансе банковских карт россиян.

Он пояснил, что для начала жертве высылается SMS с кодом подтверждения финансовой операции, после чего следует телефонный звонок якобы от представителя банка. Звонящий сообщает, что в личный кабинет клиента якобы проникли злоумышленники, и для решения проблемы требуется подтвердить личность, после чего просит предоставить ему персональные данные. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на агентство «Прайм».

При этом разговор мошенники записывают, чтобы в дальнейшем использовать голосовые ответы жертвы в настоящем разговоре с оператором банка с последующим опустошением счетов клиента финансовой организации. Кроме того, как отметил эксперт, часто злоумышленники могут похитить средства держателей пластика, указывая лишь номер карты и дату рождения его владельца. Этот способ работает, только если звонить с номера держателя карты, поэтому в данном случае используется программно-аппаратная подмена номера телефона.

И наконец, по словам Степанова, популярен также фишинг, когда мошенники получают доступ к банковским данным через сайты-двойники, так что при пользовании интернет-ресурсами необходимо соблюдать предельную осторожность, подытожил специалист.

#Общество
Подпишитесь
«Работу останавливать не будем»: В Омске в 2024 году проведут капремонт драмтеатра
Сегодня, 05:37
Жена омского депутата Владимира Гуселетова продала свою строительную компанию
Сегодня, 07:05
«Вечером он мне набрал и сказал: тебя уволили». Рябыкин об Омске, Хартли и Волкове
Сегодня, 08:48
Торговля с соседями. Новый газопровод в Китай хотят тянуть из Омска
Сегодня, 11:38
Сергей Коновалов ушел с поста руководителя омского отделения Сбера
Сегодня, 11:54
Экстремистам и педофилам стало сложнее избраться в омское Законодательное собрание
Сегодня, 05:50