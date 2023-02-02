Россиянам рассказали, как мошенники взламывают карты через SMS

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Он пояснил, что для начала жертве высылается SMS с кодом подтверждения финансовой операции, после чего следует телефонный звонок якобы от представителя банка. Звонящий сообщает, что в личный кабинет клиента якобы проникли злоумышленники, и для решения проблемы требуется подтвердить личность, после чего просит предоставить ему персональные данные. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на агентство «Прайм».
При этом разговор мошенники записывают, чтобы в дальнейшем использовать голосовые ответы жертвы в настоящем разговоре с оператором банка с последующим опустошением счетов клиента финансовой организации. Кроме того, как отметил эксперт, часто злоумышленники могут похитить средства держателей пластика, указывая лишь номер карты и дату рождения его владельца. Этот способ работает, только если звонить с номера держателя карты, поэтому в данном случае используется программно-аппаратная подмена номера телефона.
И наконец, по словам Степанова, популярен также фишинг, когда мошенники получают доступ к банковским данным через сайты-двойники, так что при пользовании интернет-ресурсами необходимо соблюдать предельную осторожность, подытожил специалист.