Каждый пятый житель РФ долго искал работу после увольнения

Около 10% россиян, принявших участие в опросе, отметили, что по причине неуверенности им было сложно описать свой релевантный опыт на этапе собеседования. При этом 69% россиян не испытывали проблем с трудоустройством, пишет 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС и на результаты исследования, проведенного онлайн-сервисом по управлению здоровьем Budu и ИЦ «Зарплаты.ру».