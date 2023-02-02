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Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Каждый пятый житель РФ долго искал работу после увольнения

2 февраля 2023, 14:41
Фото: 1MI
Каждый пятый россиянин вынужден был долго искать работу после увольнения. Об этом свидетельствуют данные опроса.

Около 10% россиян, принявших участие в опросе, отметили, что по причине неуверенности им было сложно описать свой релевантный опыт на этапе собеседования. При этом 69% россиян не испытывали проблем с трудоустройством, пишет 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС и на результаты исследования, проведенного онлайн-сервисом по управлению здоровьем Budu и ИЦ «Зарплаты.ру».

Специалисты отметили, что в 2022 году сменил работу каждый пятый респондент. 30% жителей России перешли от одного работодателя к другому от 1,5 до 3 лет назад, 52% респондентов осуществили такой переход более трех лет назад.

Большая часть респондентов отметили, что написали заявление по собственному желанию, каждый пятый участник опроса увольнялся по решению сторон. 14% участников опроса уволились в связи с сокращением штатов, 11% прекратили работать по причине истечения срока действия договора. 8% россиян были уволены по инициативе работодателя.

#Общество
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