Каждый пятый житель РФ долго искал работу после увольнения

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
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Около 10% россиян, принявших участие в опросе, отметили, что по причине неуверенности им было сложно описать свой релевантный опыт на этапе собеседования. При этом 69% россиян не испытывали проблем с трудоустройством, пишет 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС и на результаты исследования, проведенного онлайн-сервисом по управлению здоровьем Budu и ИЦ «Зарплаты.ру».
Специалисты отметили, что в 2022 году сменил работу каждый пятый респондент. 30% жителей России перешли от одного работодателя к другому от 1,5 до 3 лет назад, 52% респондентов осуществили такой переход более трех лет назад.
Большая часть респондентов отметили, что написали заявление по собственному желанию, каждый пятый участник опроса увольнялся по решению сторон. 14% участников опроса уволились в связи с сокращением штатов, 11% прекратили работать по причине истечения срока действия договора. 8% россиян были уволены по инициативе работодателя.