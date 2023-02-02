ФТС: За минувший год в РФ из незаконного оборота изъяли 82,5 млн пачек сигарет

В ведомстве рассказали, что уголовные дела по незаконному обороту табачной продукции главным образом открывались по обвинениям в уклонении от уплаты таможенных платежей (на 2,3 млрд рублей) и контрабанде (на 293 млн рублей). Административные дела возбуждались в основном за незаконное перемещение (на 391 млн рублей): отсутствие декларирования и игнорирование запретов и ограничений в процессе ввоза и вывоза.