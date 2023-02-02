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Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

ФТС: За минувший год в РФ из незаконного оборота изъяли 82,5 млн пачек сигарет

Сегодня, 05:06
Российской Федеральной таможенной службой (ФТС) за прошедший год было конфисковано 82,5 млн пачек сигарет в связи с незаконным оборотом этой продукции.

Данные предоставило РИА Новости, сославшись на Telegram-канал ФТС.

Кроме того, в ведомстве отметили, что из общего количества конфискованного товара 65,5 млн пачек изъяли уже на этапе постконтроля, а 17 млн — конфисковали подразделения таможни, пишет Russian.rt.com.

Известно, что еще годом ранее общее количество пачек, изъятых на постконтроле, составляло 25.5 млн, что в 2,5 раза меньше, чем в 2022 году.

В ведомстве рассказали, что уголовные дела по незаконному обороту табачной продукции главным образом открывались по обвинениям в уклонении от уплаты таможенных платежей (на 2,3 млрд рублей) и контрабанде (на 293 млн рублей). Административные дела возбуждались в основном за незаконное перемещение (на 391 млн рублей): отсутствие декларирования и игнорирование запретов и ограничений в процессе ввоза и вывоза.

В прошлом году российским Минфином в кабмин была внесена инициатива о регулировании рынка табачных изделий.

В документе содержатся положения о лицензировании деятельности, связанной с производством и импортом данной группы товаров и производственного сырья для них.

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