ФТС: За минувший год в РФ из незаконного оборота изъяли 82,5 млн пачек сигарет

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Данные предоставило РИА Новости, сославшись на Telegram-канал ФТС.
Кроме того, в ведомстве отметили, что из общего количества конфискованного товара 65,5 млн пачек изъяли уже на этапе постконтроля, а 17 млн — конфисковали подразделения таможни, пишет Russian.rt.com.
Известно, что еще годом ранее общее количество пачек, изъятых на постконтроле, составляло 25.5 млн, что в 2,5 раза меньше, чем в 2022 году.
В ведомстве рассказали, что уголовные дела по незаконному обороту табачной продукции главным образом открывались по обвинениям в уклонении от уплаты таможенных платежей (на 2,3 млрд рублей) и контрабанде (на 293 млн рублей). Административные дела возбуждались в основном за незаконное перемещение (на 391 млн рублей): отсутствие декларирования и игнорирование запретов и ограничений в процессе ввоза и вывоза.
В прошлом году российским Минфином в кабмин была внесена инициатива о регулировании рынка табачных изделий.
В документе содержатся положения о лицензировании деятельности, связанной с производством и импортом данной группы товаров и производственного сырья для них.