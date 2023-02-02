Депутат Федоров вступился за рэперов Зотееву и Еропкина

По мнению депутата, нет необходимости запрещать концерты поп-исполнителей каким-то федеральным указом. Они не являются иноагентами, и применение централизованных мер в их отношении не имеет смысла. Отмену концертов в Пятигорске и Курске парламентарий объяснил простым нежеланием горожан слушать их. Здесь, скорее работает, общественное мнение.