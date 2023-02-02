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Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Депутат Федоров вступился за рэперов Зотееву и Еропкина

Сегодня, 10:50
2 апреля в Курске был запланирован концерт Дарьи Зотеевой и Олега Еропкина. Мероприятие отменили на основании того, что тексты песен не соответствуют «культурной политике региона».

Ранее жители Пятигорская попросили отменить концерт Зотеевой в городе. Выступление должно было состояться 15 марта.

Депутат Евгений Федоров в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал данную ситуацию.

По мнению депутата, нет необходимости запрещать концерты поп-исполнителей каким-то федеральным указом. Они не являются иноагентами, и применение централизованных мер в их отношении не имеет смысла. Отмену концертов в Пятигорске и Курске парламентарий объяснил простым нежеланием горожан слушать их. Здесь, скорее работает, общественное мнение.

Федоров подчеркнул, что формирование «культурной политики» в разных регионах происходит согласно запросам местного населения. Если люди не хотят слушать тех или иных исполнителей, то концерты следует отменять, и в данном случае все было сделано правильно.

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