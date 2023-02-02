Актриса Климова призналась, что "делает из мужчин подкаблучников"

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Чтобы быть привлекательной и интересной для мужчин, для Екатерины Климовой чрезвычайно важно ощущать, что она желанна и любима. Pravda.Ru пишет, что актриса весьма ответственно подходит к выбору ролей. И в каждую из них она старается привнести личный опыт.
Климова привела в пример роль жены одного из главных персонажей нового сериала "Просто Михалыч". Ее героиня принимает сторону супруга и активно защищает его интересы.
«Можно сказать, что я из той категории женщин, которые делают из мужей подкаблучников, - подчеркнула актриса. - В том смысле, что умею направить его в правильную сторону».