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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Актриса Климова призналась, что "делает из мужчин подкаблучников"

Сегодня, 09:08
Известная российская актриса Екатерина Климова дала журналистам интервью, в котором проинформировала о своем отношении к "титулу" одной из красивейших артисток России и об отношениях с мужчинами.

Чтобы быть привлекательной и интересной для мужчин, для Екатерины Климовой чрезвычайно важно ощущать, что она желанна и любима. Pravda.Ru пишет, что актриса весьма ответственно подходит к выбору ролей. И в каждую из них она старается привнести личный опыт.

Климова привела в пример роль жены одного из главных персонажей нового сериала "Просто Михалыч". Ее героиня принимает сторону супруга и активно защищает его интересы.

«Можно сказать, что я из той категории женщин, которые делают из мужей подкаблучников, - подчеркнула актриса. - В том смысле, что умею направить его в правильную сторону».

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