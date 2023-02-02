Актриса Климова призналась, что "делает из мужчин подкаблучников"

Чтобы быть привлекательной и интересной для мужчин, для Екатерины Климовой чрезвычайно важно ощущать, что она желанна и любима. Pravda.Ru пишет, что актриса весьма ответственно подходит к выбору ролей. И в каждую из них она старается привнести личный опыт.