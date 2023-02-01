Владимир Киселев: Поклонники рэпа не будут защищать Родину

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Он пояснил, что зарубежный шоу-бизнес навязал российской молодежи и русскому менталитету любовь к «западной музыке», которую большинство наших соотечественников не понимает и не принимает. И если во времена Великой Отечественной войны артисты часто выступали на фронте, то сегодняшним исполнителям того же рэпа не стоит ехать в Донецк, Луганск или Херсон, так как бойцы их просто не поймут, пишет Pravda.Ru.
По словам Киселева, в зоне специальной военной операции (СВО) востребованы песни таких исполнителей, как «Земляне», Елена Север, ЮрКисс, «Русские», Чичерина, Григорий Лепс, Архипов и многих других.
«Но если туда приедет Даня Милохин или такие же „звёзды“, как он, их просто выбросят оттуда. Потому что они говорят на другом языке», — отметил музыкант.
Он также рассказал, что на линии соприкосновения нет поклонников рэпа и западной музыки. Это жесткая взаимосвязь: музыка воспитывает поколения, только это поколение не пойдет служить Родине, подытожил Владимир Киселев.