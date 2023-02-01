Владимир Киселев: Поклонники рэпа не будут защищать Родину

Он пояснил, что зарубежный шоу-бизнес навязал российской молодежи и русскому менталитету любовь к «западной музыке», которую большинство наших соотечественников не понимает и не принимает. И если во времена Великой Отечественной войны артисты часто выступали на фронте, то сегодняшним исполнителям того же рэпа не стоит ехать в Донецк, Луганск или Херсон, так как бойцы их просто не поймут, пишет Pravda.Ru.