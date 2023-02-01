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Published Сегодня, 14:24

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Updated Сегодня, 14:28

Владимир Киселев: Поклонники рэпа не будут защищать Родину

1 февраля 2023, 14:24
Фото: piqsels.com
Советский и российский бизнесмен, музыкант, продюсер, ударник и основатель рок-группы «Земляне» Владимир Киселев объяснил, почему те, кого приводят в восторг рэп и иная западная музыка, не встанут на защиту своей страны.

Он пояснил, что зарубежный шоу-бизнес навязал российской молодежи и русскому менталитету любовь к «западной музыке», которую большинство наших соотечественников не понимает и не принимает. И если во времена Великой Отечественной войны артисты часто выступали на фронте, то сегодняшним исполнителям того же рэпа не стоит ехать в Донецк, Луганск или Херсон, так как бойцы их просто не поймут, пишет Pravda.Ru.

По словам Киселева, в зоне специальной военной операции (СВО) востребованы песни таких исполнителей, как «Земляне», Елена Север, ЮрКисс, «Русские», Чичерина, Григорий Лепс, Архипов и многих других.

«Но если туда приедет Даня Милохин или такие же „звёзды“, как он, их просто выбросят оттуда. Потому что они говорят на другом языке», — отметил музыкант.

Он также рассказал, что на линии соприкосновения нет поклонников рэпа и западной музыки. Это жесткая взаимосвязь: музыка воспитывает поколения, только это поколение не пойдет служить Родине, подытожил Владимир Киселев.

#Общество
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