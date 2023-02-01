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Posted Сегодня, 16:42

Published Сегодня, 16:42

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

Путин: Генпрокурору поручено контролировать соблюдение правил частичной мобилизации

Сегодня, 16:42
В поручении российского лидера Владимира Путина, адресованном Игорю Краснову, генпрокурору РФ, говорится о необходимости продолжения контролирования соблюдения прав мобилизованных россиян.

По данным РИА Новости президент поручил Краснову не прекращать контролировать данную сферу деятельности.

Также сообщалось, что согласно приказу Сергея Шойгу, главы Минобороны РФ, был утвержден порядок ежемесячной выплаты мобилизованным, пишет Russian.rt.com.

Известно, что начисление выплат будет производиться каждый месяц, начиная со дня назначения мобилизованного россиянина на должность и до дня увольнения с нее включительно.

Размер соцвыплат за неполный календарный месяц устанавливается пропорционально числу дней службы.

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