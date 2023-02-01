Путин: Генпрокурору поручено контролировать соблюдение правил частичной мобилизации

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
По данным РИА Новости президент поручил Краснову не прекращать контролировать данную сферу деятельности.
Также сообщалось, что согласно приказу Сергея Шойгу, главы Минобороны РФ, был утвержден порядок ежемесячной выплаты мобилизованным, пишет Russian.rt.com.
Известно, что начисление выплат будет производиться каждый месяц, начиная со дня назначения мобилизованного россиянина на должность и до дня увольнения с нее включительно.
Размер соцвыплат за неполный календарный месяц устанавливается пропорционально числу дней службы.