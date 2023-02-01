Онколог: способны ли фармкомпании России наладить импортозамещение

Пылев также проанализировал ситуацию в регионах в целом, отметив, что, если у лекарства зарубежного выпуска существуют российские аналоги, то именно такие дженерики бесплатно положены пациентам с онкологическими заболеваниями. А зарубежные препараты аналогичного действия выдаются только в случае, если в наличии нет российских лекарств. По такому же принципу онкобольных обслуживают и в Белоруссии.