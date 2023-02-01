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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Онколог: способны ли фармкомпании России наладить импортозамещение

Сегодня, 13:51
Запад на фоне начала СВО ввел запрет на импорт в Россию ряда жизненно важных лекарств. Главный врач-онколог федеральной сети клиник экспертной онкологии “Евроонко”, кандидат медицинских наук Андрей Пылев оценил, как идет импортозамещение отечественными фармкомпаниями.

Эксперт отметил, что пока дефицита важнейших лекарств в коммерческом сегменте, где он работает, не наблюдается, так как ранее был сделан внушительный запас необходимых препаратов. Об этом сообщает pravda.ru.

Пылев также проанализировал ситуацию в регионах в целом, отметив, что, если у лекарства зарубежного выпуска существуют российские аналоги, то именно такие дженерики бесплатно положены пациентам с онкологическими заболеваниями. А зарубежные препараты аналогичного действия выдаются только в случае, если в наличии нет российских лекарств. По такому же принципу онкобольных обслуживают и в Белоруссии.

 

Эксперт подчеркнул, что отечественные химиопрепараты также эффективны, как и зарубежные. Однако не все лекарства, которые производятся за рубежом, имеют российские аналоги, и пока эту проблему никак не удается решить.

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