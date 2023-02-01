Онколог: способны ли фармкомпании России наладить импортозамещение

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Эксперт отметил, что пока дефицита важнейших лекарств в коммерческом сегменте, где он работает, не наблюдается, так как ранее был сделан внушительный запас необходимых препаратов. Об этом сообщает pravda.ru.
Пылев также проанализировал ситуацию в регионах в целом, отметив, что, если у лекарства зарубежного выпуска существуют российские аналоги, то именно такие дженерики бесплатно положены пациентам с онкологическими заболеваниями. А зарубежные препараты аналогичного действия выдаются только в случае, если в наличии нет российских лекарств. По такому же принципу онкобольных обслуживают и в Белоруссии.
Эксперт подчеркнул, что отечественные химиопрепараты также эффективны, как и зарубежные. Однако не все лекарства, которые производятся за рубежом, имеют российские аналоги, и пока эту проблему никак не удается решить.