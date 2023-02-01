На юго-западе Москвы сгорел частный дом

Posted Вчера, 14:44
Published Вчера, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на свой источник в МЧС. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 90 кв. м.
Спасатели прибыли по вызову на Староникольскую улицу в четыре часа утра — горел одноэтажный блочный дом, подключенный к электричеству, площадью 6 на 12 кв. м., также огонь охватил расположенную рядом пристройку. В общей сложности площадь возгорания составила 90 кв. м.
Спастись из здания успел один человек, и еще один, преклонного возраста, оставался в доме. В пять утра у дома обрушилась кровля, спустя 20 минут огонь был полностью потушен. Оставшийся в доме человек погиб под завалами.