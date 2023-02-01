Криптоэксперт объяснил, куда выгоднее всего вкладывать свои деньги

По его мнению, те россияне, которые инвестируют свои средства в акции отечественных компаний, могут понести убытки. При этом он обратил внимание на паевые инвестиционные фонды (ПИФам) и облигации, где процентные ставки выше чем у банков, но и гарантий значительно меньше. Об этом пишет Pravda.Ru.