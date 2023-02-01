Криптоэксперт объяснил, куда выгоднее всего вкладывать свои деньги

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
По его мнению, те россияне, которые инвестируют свои средства в акции отечественных компаний, могут понести убытки. При этом он обратил внимание на паевые инвестиционные фонды (ПИФам) и облигации, где процентные ставки выше чем у банков, но и гарантий значительно меньше. Об этом пишет Pravda.Ru.
“Для большинства людей надёжнее пойти в банк, положить деньги и гарантированно забрать проценты, всё остальное — рискованный шаг, требующий специфических знаний. Я рекомендую потратить средства на финансового консультанта, который поможет распланировать хороший доход с дивидендов в долгосрочной перспективе. Но это не про вытаскивание прибыли ежемесячно”, - подчеркнул специалист.