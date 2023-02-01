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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Криптоэксперт объяснил, куда выгоднее всего вкладывать свои деньги

Сегодня, 12:04
Эксперт в области криптовалют Евгений Каминский, отвечая на вопрос о лучшем способе вложения денег в 2023 году сказал, что в нынешней экономической ситуации сбережения выгоднее хранить в банке, чем вкладывать их в акции.

По его мнению, те россияне, которые инвестируют свои средства в акции отечественных компаний, могут понести убытки. При этом он обратил внимание на паевые инвестиционные фонды (ПИФам) и облигации, где процентные ставки выше чем у банков, но и гарантий значительно меньше. Об этом пишет Pravda.Ru.

 

“Для большинства людей надёжнее пойти в банк, положить деньги и гарантированно забрать проценты, всё остальное — рискованный шаг, требующий специфических знаний. Я рекомендую потратить средства на финансового консультанта, который поможет распланировать хороший доход с дивидендов в долгосрочной перспективе. Но это не про вытаскивание прибыли ежемесячно”, - подчеркнул специалист.

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