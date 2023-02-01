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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Герой России рассказал, каким может стать генеральное сражение СВО

1 февраля 2023, 14:33
Фото: 1MI
Председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», герой России Сергей Липовой объяснил, когда может произойти генеральное сражение в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине.

Он пояснил, что генеральное сражение — это когда на большой территории задействовано большое количество сил и воинской техники, при том что каждая разновидность техники выполняет определенные цели. Об этом пишет Pravda.Ru.

По словам Липового, Украина готовит контрнаступление, желая вернуть «оккупированные территории». А Россия стремится не дать распространиться НАТО и ВСУ по территориям, находящимся под контролем ВС РФ. Эксперт отметил, что ориентировочно такое масштабное сражение планируется на апрель.

При этом он уточнил, что многое будет зависеть от погоды и от того, как быстро просохнет земля, так как бронетехника тяжелая и на непросохшей почве будет вязнуть.

#Общество
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