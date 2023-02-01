Герой России рассказал, каким может стать генеральное сражение СВО

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Он пояснил, что генеральное сражение — это когда на большой территории задействовано большое количество сил и воинской техники, при том что каждая разновидность техники выполняет определенные цели. Об этом пишет Pravda.Ru.
По словам Липового, Украина готовит контрнаступление, желая вернуть «оккупированные территории». А Россия стремится не дать распространиться НАТО и ВСУ по территориям, находящимся под контролем ВС РФ. Эксперт отметил, что ориентировочно такое масштабное сражение планируется на апрель.
При этом он уточнил, что многое будет зависеть от погоды и от того, как быстро просохнет земля, так как бронетехника тяжелая и на непросохшей почве будет вязнуть.