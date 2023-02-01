Эксперт заявил, что у НАТО есть оружие, способное доставить России неприятности

Он пояснил, что у Североатлантического альянса есть около пяти тысяч крылатых ракет и много современных беспилотников. При этом эксперт отметил, что отечественная система противовоздушной обороны (ПВО) эффективна, но если целей будет много, она просто захлебнется, пишет Pravda.Ru.