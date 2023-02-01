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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Эксперт заявил, что у НАТО есть оружие, способное доставить России неприятности

1 февраля 2023, 14:35
Фото: piqsels.com
Военный обозреватель Александр Артамонов сообщил, что с позиции масштабных боевых действий Запад не сможет противопоставить Российской Федерации ничего серьезного. Но нашей стране следует беспокоиться по поводу ракетного оружия точного интеллектуального наведения.

Он пояснил, что у Североатлантического альянса есть около пяти тысяч крылатых ракет и много современных беспилотников. При этом эксперт отметил, что отечественная система противовоздушной обороны (ПВО) эффективна, но если целей будет много, она просто захлебнется, пишет Pravda.Ru.

По словам военного обозревателя, также НАТО располагает новейшим оружием, которое мешает России в области ПВО — в частности, это британская система Starstreak. Артамонов подчеркнул, что это весьма неприятный вид зенитно-ракетного комплекса — три дротика, которые пробивают насквозь корпус самолета, после чего взрываются. Это ограничивает применение нашей авиации, подытожил Александр Артамонов.

#Общество
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