Эксперт рассказал о преимуществах должности врача-стажёра

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Данная должность вводится с 15 июля текущего года по поручению Владимира Путина. Благодаря этому решению студенты ординатуры смогут работать по специальности уже на втором курсе, пишет газета “Известия”.
По мнению Агапова, работа со специалистами поможет студентам не только познавать тонкости профессии, но и приобщаться к ответственности за здоровье и жизнь пациентов.
Наконец, эта инициатива обеспечит возможность для улучшения материального положения ординаторов и накопления трудового стажа.