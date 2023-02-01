Адвокат рассказал, что грозит подросткам за порчу железнодорожных путей в Подмосковье

Однако, поскольку они являются несовершеннолетними, им грозит наказание не более десяти лет лишения свободы и наказание будет реальным. К преступлению террористического характера содеянное нельзя отнести, так как для этого подросткам должно быть более 14 лет, добавил юрист. Его слова приводит издание Pravda.Ru.