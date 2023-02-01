Адвокат рассказал, что грозит подросткам за порчу железнодорожных путей в Подмосковье

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
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Updated Сегодня, 08:09
Однако, поскольку они являются несовершеннолетними, им грозит наказание не более десяти лет лишения свободы и наказание будет реальным. К преступлению террористического характера содеянное нельзя отнести, так как для этого подросткам должно быть более 14 лет, добавил юрист. Его слова приводит издание Pravda.Ru.
Школьники восьмого класса из подмосковного Чехова получили задание от кураторов из мессенджера Telegram о необходимости повреждения железнодорожной инфраструктуры в Московской области.
За успешное выполнение задания им было обещано вознаграждение. Все этапы выполнения задания подростки снимали на камеру мобильного телефона, для последующей отправки кураторам.