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Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Адвокат рассказал, что грозит подросткам за порчу железнодорожных путей в Подмосковье

Сегодня, 08:06
По словам адвоката, председателя Московской коллегии адвокатов, директора компании “Князев и партнёры” Андрея Князева, действия школьников, которые повредили железнодорожные пути в Подмосковье, попадают под уголовную статью.

Однако, поскольку они являются несовершеннолетними, им грозит наказание не более десяти лет лишения свободы и наказание будет реальным. К преступлению террористического характера содеянное нельзя отнести, так как для этого подросткам должно быть более 14 лет, добавил юрист. Его слова приводит издание Pravda.Ru.

 

Школьники восьмого класса из подмосковного Чехова получили задание от кураторов из мессенджера Telegram о необходимости повреждения железнодорожной инфраструктуры в Московской области.

 

За успешное выполнение задания им было обещано вознаграждение. Все этапы выполнения задания подростки снимали на камеру мобильного телефона, для последующей отправки кураторам.

 

 



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