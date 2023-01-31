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Звезды и блогеры озвучили диафильмы в новом проекте ОК

31 января 2023, 02:38
Фото: ОК
Социальная сеть Одноклассники и Госфильмофонд России переосмыслили формат диафильмов.

Теперь пользователи смогут услышать популярные произведения в озвучке звезд и приобщиться к диафильмам в современном формате на сайте проекта ОК «Мы в музей» с виртуальными выставками и аудиогидами по мировым музеям.

Диафильмы были любимым развлечением с середины XX века и до сих пор вызывают теплые эмоции. В рамках проекта архивные коллекции Госфильмофонда России были оцифрованы и озвучены популярными актерами, музыкальными исполнителями и блогерами. Новый формат позволит юным пользователям познакомиться с легендарными лентами и прочувствовать атмосферу просмотра диафильмов, а их родителям — вспомнить былые ощущения и взглянуть на диафильмы под другим углом.

На сайте мультимедийного проекта ОК «Мы в музей» пользователи смогут послушать 11 произведений, которые озвучили российские звезды и блогеры. «Морозко» появится в исполнении актеров театра и кино Анастасии Паниной и Александра Давыдова, персонажи «Сказки про Бабу-ягу» заговорят голосами Лои из поп-группы 5sta Family и певицы Ваша Маруся. Историю о волке «Белый Клык» прочитает Гоша Куценко, «Басни дедушки Крылова» — певец Денис Клявер и автор группы «Путешествия глазами ребенка» Татьяна Гриценко. Блогер ОК Александра Воробьева и музыкант Петр Погодаев специально для проекта вжились в роли героев «Малахитовой шкатулки», Анита Цой — «Зеркала и обезьяны». Юлия Савичева расскажет сказку «12 месяцев», Бьянка — «Усатый-полосатый». А Васю и Валеру из все той же 5sta Family теперь можно будет услышать в звуковой версии диафильма «Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос».

Александр Павлов, генеральный директор Госфильмофонда России:

«Диафильмы — это самые яркие воспоминания нашего детства, когда мы собирались в узком семейном кругу, погружаясь в необыкновенный мир, где история, рассказанная при помощи красочного изображения и текста, оставляла незабываемые эмоции. Мы рады, что этот формат семейного досуга получит вторую жизнь в интернете благодаря Госфильмофонду и социальной сети Одноклассники».

ОК регулярно поддерживают культурные институции, чтобы сделать их контент доступным максимально широкой аудитории. В 2019 году соцсеть запустила проект «Мы в музей», чтобы каждый пользователь имел возможность открывать для себя шедевры искусства при помощи современной digital-среды.

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