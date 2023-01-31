Звезды и блогеры озвучили диафильмы в новом проекте ОК

На сайте мультимедийного проекта ОК «Мы в музей» пользователи смогут послушать 11 произведений, которые озвучили российские звезды и блогеры. «Морозко» появится в исполнении актеров театра и кино Анастасии Паниной и Александра Давыдова, персонажи «Сказки про Бабу-ягу» заговорят голосами Лои из поп-группы 5sta Family и певицы Ваша Маруся. Историю о волке «Белый Клык» прочитает Гоша Куценко, «Басни дедушки Крылова» — певец Денис Клявер и автор группы «Путешествия глазами ребенка» Татьяна Гриценко. Блогер ОК Александра Воробьева и музыкант Петр Погодаев специально для проекта вжились в роли героев «Малахитовой шкатулки», Анита Цой — «Зеркала и обезьяны». Юлия Савичева расскажет сказку «12 месяцев», Бьянка — «Усатый-полосатый». А Васю и Валеру из все той же 5sta Family теперь можно будет услышать в звуковой версии диафильма «Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос».