Январь 2023 года принес рекордные суммы двум россиянам

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
По сообщению пресс-службы «Национальной Лотереи» (бренд государственных лотерей Минфина России), для государственных лотерей, тиражи которых транслируют на телевидении РФ, это первый случай с 2017 года, пишет newsnn.ru.
1 января в новогоднем шоу Первого канала «Мечталлион» разыграли суперприз в 100 миллионов рублей: он попал в руки жителя Московской области. А 29 января, в ходе проведения 18-го тиража, осуществилась мечта о суперпризе у одного из жителей Петербурга.
С октября 2022 года общая сумма выигрышей участников «Мечталлиона» превысила полтора миллиарда рублей, а 374 человека из разных регионов РФ стали миллионерами.
Статистика победителей, по словам экспертов, является доказательством прозрачности розыгрышей лотереи. Так, в рамках новогоднего розыгрыша 270 участников «Мечталлиона» выиграли по миллиону рублей. Это почти в три раза больше дотиражных обещаний оператора лотереи об общем числе победителей. А в тираже № 18 суперприз разыграли уже на 33-м ходу: на ход раньше установленного ограничения по числу ходов на данную категорию.
Государственные лотереи проводят для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в частности мероприятий по развитию физкультуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Государственные лотереи бренда «Национальная Лотерея» проводятся с целью поддержки развития бокса. За трансляцией тиражей лотереи «Мечталлион» по телевидению можно наблюдать еженедельно по воскресеньям.