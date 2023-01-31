Январь 2023 года принес рекордные суммы двум россиянам

Статистика победителей, по словам экспертов, является доказательством прозрачности розыгрышей лотереи. Так, в рамках новогоднего розыгрыша 270 участников «Мечталлиона» выиграли по миллиону рублей. Это почти в три раза больше дотиражных обещаний оператора лотереи об общем числе победителей. А в тираже № 18 суперприз разыграли уже на 33-м ходу: на ход раньше установленного ограничения по числу ходов на данную категорию.