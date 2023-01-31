Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Январь 2023 года принес рекордные суммы двум россиянам

31 января 2023, 09:37
Фото: фрагмент видео
В январе 2023 года участники лотереи «Мечталлион» два раза за месяц выиграли суперприз: 100 миллионов рублей.

По сообщению пресс-службы «Национальной Лотереи» (бренд государственных лотерей Минфина России), для государственных лотерей, тиражи которых транслируют на телевидении РФ, это первый случай с 2017 года, пишет newsnn.ru.

1 января в новогоднем шоу Первого канала «Мечталлион» разыграли суперприз в 100 миллионов рублей: он попал в руки жителя Московской области. А 29 января, в ходе проведения 18-го тиража, осуществилась мечта о суперпризе у одного из жителей Петербурга.

С октября 2022 года общая сумма выигрышей участников «Мечталлиона» превысила полтора миллиарда рублей, а 374 человека из разных регионов РФ стали миллионерами.

Статистика победителей, по словам экспертов, является доказательством прозрачности розыгрышей лотереи. Так, в рамках новогоднего розыгрыша 270 участников «Мечталлиона» выиграли по миллиону рублей. Это почти в три раза больше дотиражных обещаний оператора лотереи об общем числе победителей. А в тираже № 18 суперприз разыграли уже на 33-м ходу: на ход раньше установленного ограничения по числу ходов на данную категорию.

Государственные лотереи проводят для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в частности мероприятий по развитию физкультуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Государственные лотереи бренда «Национальная Лотерея» проводятся с целью поддержки развития бокса. За трансляцией тиражей лотереи «Мечталлион» по телевидению можно наблюдать еженедельно по воскресеньям.

 

Подпишитесь
Юристы мэрии хотят ужесточить правила присвоения звания Почетного гражданина Омска
Сегодня, 12:18
Шок. Разборки у «Горбатого» моста. В Омске в ночной перестрелке ранили подростка
Сегодня, 05:28
Стали известны обстоятельства визита в Омск полпреда президента в СФО Серышева
Сегодня, 11:18
В Омске появятся сразу пять мемориальных досок в честь военных, погибших на Украине
Сегодня, 11:12
Компания Голушко победила Минимущества в судебной тяжбе
Сегодня, 05:35
Для запуска дронов и прыжков с парашютом теперь нужно будет разрешение мэрии Омска
Сегодня, 06:36