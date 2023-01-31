В Японии призвали к возобновлению программы посещения могил бывшими жителями Курил

После введения санкций со стороны Японии в связи с ситуацией на Украине Россия отменила облегченный визовый режим на посещение Курильских островов. С 1999 года бывшие жители островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды имели возможность приезжать на эти территории в упрощенном порядке, пять лет назад были организованы первые чартерные рейсы. Япония считает Курилы своей территорией.