В Японии призвали к возобновлению программы посещения могил бывшими жителями Курил

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Мацуно признался, что конкретные перспективы возобновления этой программы японской стороне к настоящему моменту неизвестны, пишет 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС.
Однако этот вопрос, в том числе перезапуск программы посещения могил бывшими жителями Курил, подчеркнул чиновник, «встал во главе угла» отношений между Россией и Японией. Мацуно рассчитывает, что программа будет возобновлена как можно скорее.
После введения санкций со стороны Японии в связи с ситуацией на Украине Россия отменила облегченный визовый режим на посещение Курильских островов. С 1999 года бывшие жители островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды имели возможность приезжать на эти территории в упрощенном порядке, пять лет назад были организованы первые чартерные рейсы. Япония считает Курилы своей территорией.