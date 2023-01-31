Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

В Японии призвали к возобновлению программы посещения могил бывшими жителями Курил

31 января 2023, 14:04
Фото: piqsels.com
Для Японии возобновление безвизового обмена с Россией стало приоритетной задачей. Об этом заявил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно.

Мацуно признался, что конкретные перспективы возобновления этой программы японской стороне к настоящему моменту неизвестны, пишет 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС.

Однако этот вопрос, в том числе перезапуск программы посещения могил бывшими жителями Курил, подчеркнул чиновник, «встал во главе угла» отношений между Россией и Японией. Мацуно рассчитывает, что программа будет возобновлена как можно скорее.

После введения санкций со стороны Японии в связи с ситуацией на Украине Россия отменила облегченный визовый режим на посещение Курильских островов. С 1999 года бывшие жители островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды имели возможность приезжать на эти территории в упрощенном порядке, пять лет назад были организованы первые чартерные рейсы. Япония считает Курилы своей территорией.

#В мире
Подпишитесь
Юристы мэрии хотят ужесточить правила присвоения звания Почетного гражданина Омска
Сегодня, 12:18
Шок. Разборки у «Горбатого» моста. В Омске в ночной перестрелке ранили подростка
Сегодня, 05:28
Стали известны обстоятельства визита в Омск полпреда президента в СФО Серышева
Сегодня, 11:18
В Омске появятся сразу пять мемориальных досок в честь военных, погибших на Украине
Сегодня, 11:12
Компания Голушко победила Минимущества в судебной тяжбе
Сегодня, 05:35
Для запуска дронов и прыжков с парашютом теперь нужно будет разрешение мэрии Омска
Сегодня, 06:36