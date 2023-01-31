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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

В Японии позицию РФ по рыбному промыслу в районе Курил посчитали неприемлемой

31 января 2023, 13:59
Фото: 1MI
Позиция России по поводу согласования консультаций с Японий по промыслу рыбаков в экономической зоне РФ рядом с Курилами неприемлема, считают в азиатском государстве.

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС и на заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Мацуно призвал Россию «как можно быстрее» провести консультации на правительственном уровне, чтобы возобновить промысел можно было в кратчайшие сроки.

В 1998 году Россия и Япония подписали соглашение о сотрудничестве в промысле морских ресурсов. 29 января 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Япония получила уведомление о невозможности установить сроки межправительственных консультаций по промыслу рыбы по причине санкций со стороны азиатского государства. Захарова отметила, что любые протесты со стороны Японии в связи с принятым решением неуместны.

#Политика
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