В Японии позицию РФ по рыбному промыслу в районе Курил посчитали неприемлемой

В 1998 году Россия и Япония подписали соглашение о сотрудничестве в промысле морских ресурсов. 29 января 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Япония получила уведомление о невозможности установить сроки межправительственных консультаций по промыслу рыбы по причине санкций со стороны азиатского государства. Захарова отметила, что любые протесты со стороны Японии в связи с принятым решением неуместны.