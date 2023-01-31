В Японии позицию РФ по рыбному промыслу в районе Курил посчитали неприемлемой

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС и на заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.
Мацуно призвал Россию «как можно быстрее» провести консультации на правительственном уровне, чтобы возобновить промысел можно было в кратчайшие сроки.
В 1998 году Россия и Япония подписали соглашение о сотрудничестве в промысле морских ресурсов. 29 января 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Япония получила уведомление о невозможности установить сроки межправительственных консультаций по промыслу рыбы по причине санкций со стороны азиатского государства. Захарова отметила, что любые протесты со стороны Японии в связи с принятым решением неуместны.