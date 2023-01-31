Posted Сегодня, 19:04
Published Сегодня, 19:04
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
Экс-глава DRM заявил, что, отправив Leclerc Киеву, Париж разоружит французскую армию, отметив, что на вооружении страны имеется лишь 220 таких танков, а их производство было остановлено в 2008 году.
Чепа убежден, что оценка внешнеполитической ситуации во Франции, озвученная Гомаром, абсолютно верна, как и его мнение о внутреннем состоянии французских вооруженных сил.
Депутат заявил, что решение Парижа и других стран Запада об отправке Киеву танков Leopard и Leclerс в результате давления, оказываемого Вашингтоном, способствует ослаблению технического потенциала государств НАТО в Европе. Об этом пишет Russian.rt.com.
Кроме того, парламентарий считает, что такими действиями власти ЕС формируют атмосферу, при которой ведение каких-либо переговоров становится весьма затруднительным.