В Госдуме отреагировали на возможную отправку Францией танков Leclerс на Украину

По словам Алексея Чепы, первого зампредседателя комитета ГД РФ по международным делам, слова генерала Кристофа Гомара, бывшего руководителя французского Управления военной разведки (DRM) о том, что отправление танков Leclerс на Украину станет точкой невозврата, соответствуют действительности.