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Posted Сегодня, 19:04

Published Сегодня, 19:04

Modified Сегодня, 19:06

Updated Сегодня, 19:06

В Госдуме отреагировали на возможную отправку Францией танков Leclerс на Украину

Сегодня, 19:04
По словам Алексея Чепы, первого зампредседателя комитета ГД РФ по международным делам, слова генерала Кристофа Гомара, бывшего руководителя французского Управления военной разведки (DRM) о том, что отправление танков Leclerс на Украину станет точкой невозврата, соответствуют действительности.

Экс-глава DRM заявил, что, отправив Leclerc Киеву, Париж разоружит французскую армию, отметив, что на вооружении страны имеется лишь 220 таких танков, а их производство было остановлено в 2008 году.

Чепа убежден, что оценка внешнеполитической ситуации во Франции, озвученная Гомаром, абсолютно верна, как и его мнение о внутреннем состоянии французских вооруженных сил.

Депутат заявил, что решение Парижа и других стран Запада об отправке Киеву танков Leopard и Leclerс в результате давления, оказываемого Вашингтоном, способствует ослаблению технического потенциала государств НАТО в Европе. Об этом пишет Russian.rt.com.

Кроме того, парламентарий считает, что такими действиями власти ЕС формируют атмосферу, при которой ведение каких-либо переговоров становится весьма затруднительным.

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