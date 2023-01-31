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Posted Сегодня, 10:11

Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Семейный психолог рассказала о причинах появления боязни уколов и крови

Сегодня, 10:11
По мнению семейного психолога Натальи Наумовой, страх вида крови, а также боязнь уколов, могут говорить о проявлении некоторых ранних детских стрессов, которые остались в подсознании.

Страх перед уколами бывает у людей после неприятного опыта прохождения прививок в детстве, когда ребенку обещали, что больно не будет, но на самом деле все было наоборот. Об этом пишет Pravda.Ru.

 

Уколов боятся не только лица, страдающие от гемофобии, но и вследствии проявления психологической травмы от просмотра сцен насилия в фильмах, добавила эксперт.

 

Кроме того, люди творческого характера сложно переносят любую боль, резюмировала собеседник издания.

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