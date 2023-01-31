Семейный психолог рассказала о причинах появления боязни уколов и крови

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Страх перед уколами бывает у людей после неприятного опыта прохождения прививок в детстве, когда ребенку обещали, что больно не будет, но на самом деле все было наоборот. Об этом пишет Pravda.Ru.
Уколов боятся не только лица, страдающие от гемофобии, но и вследствии проявления психологической травмы от просмотра сцен насилия в фильмах, добавила эксперт.
Кроме того, люди творческого характера сложно переносят любую боль, резюмировала собеседник издания.