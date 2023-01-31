Ноутбуки в России стали дешевле

Posted Сегодня, 18:58
Published Сегодня, 18:58
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», подешевение ноутбуков связано с выходом на отечественный рынок китайских производителей, буквально наводнивших РФ своим товаром. Также причиной переизбытка ноутбуков называют налаженный параллельный импорт гаджетов в РФ.
Особенно ощутимым стало снижение цен на китайские модели игровых ноутбуков. Тем не менее, ноутбуки ряда марок не подешевели, а некоторые модели стали даже дороже.Однако общая тенденция сохраняется: в целом в России ноутбуки стали на 25% дешевле, чем осенью 2022 года.