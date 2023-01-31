Мадонна сорвала съемки байопика из-за скандального характера

Pravda.Ru пишет, что контракт на съемки байопика о самой себе Мадонна подписала с Universal три года тому назад. Однако, этап препродакшн существенно затянулся, так как королева поп-музыки постоянно не одобряла сценаристов, в числе которых была и оскароносная Брук Марио. Последняя покинула проект в 2021 году из-за того, что возникли жесткие разногласия с Мадонной. Кроме того, на роль исполнительницы была отобрана актриса Джулия Гарнер.