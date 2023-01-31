Мадонна сорвала съемки байопика из-за скандального характера

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Pravda.Ru пишет, что контракт на съемки байопика о самой себе Мадонна подписала с Universal три года тому назад. Однако, этап препродакшн существенно затянулся, так как королева поп-музыки постоянно не одобряла сценаристов, в числе которых была и оскароносная Брук Марио. Последняя покинула проект в 2021 году из-за того, что возникли жесткие разногласия с Мадонной. Кроме того, на роль исполнительницы была отобрана актриса Джулия Гарнер.
Мадонна после этого заявила, что напишет сценарий сама. Более того, певица заявила, что берет будущий фильм под свой полный контроль. Однако, работу над сценарием звезда не завершила до настоящего времени.
Мадонна очень много гастролировала, и у нее была довольно бурная личная жизнь. Певица неоднократно оказывалась в центре скандалов, поддерживая интерес прессы к себе. Компания Universal в результате приняла решение о разрыве контракта с Мадонной и о закрытии кинокартины. Пока неизвестно, придется ли певице выплачивать неустойку.
Напомним, ранее Мадонна заявляла о том, что не желает чересчур "розовый" кинофильм о себе. Звезда предпочитает нечто «мрачное и грубое».