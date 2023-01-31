Эксперты назвали возможные причины гибели каспийских нерп

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Свиным гриппом нерпы могли заразиться от чаек, которые расплодились в большом количестве на свалках Дагестана, пишет 360tv.ru.
Кроме того, считают экологи, причиной гибели краснокнижных животных мог стать варварский метод ловли кильки, в результате которого погибают не только рыбы, но и нерпы. Трупы животных, отмечают эксперты, находят «с глазами навыкат». Специалисты подчеркивают, что в Дагестане знают о проблеме, однако издевательства не останавливаются — вероятно, так защищают интересы местного бизнеса.
Массовая гибель нерп — не первый случай. В связи с этим группа ученых и экспертов исследовали побережье Каспийского моря, чтобы ознакомиться с ситуацией.
Участники исследования считают, что огласка крайне важна, и именно от нее зависят результаты расследования и предотвращение подобных случаев в будущем. Главной целью своей работы эксперты называют предотвращение экологической катастрофы.