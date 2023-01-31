Эксперты назвали возможные причины гибели каспийских нерп

Кроме того, считают экологи, причиной гибели краснокнижных животных мог стать варварский метод ловли кильки, в результате которого погибают не только рыбы, но и нерпы. Трупы животных, отмечают эксперты, находят «с глазами навыкат». Специалисты подчеркивают, что в Дагестане знают о проблеме, однако издевательства не останавливаются — вероятно, так защищают интересы местного бизнеса.