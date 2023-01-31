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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Эксперты назвали возможные причины гибели каспийских нерп

31 января 2023, 14:07
Фото: pxhere.com
Нерпы на Каспийском море могли массово погибнуть из-за птичьего гриппа, считают ученые Дагестанского государственного университета (ДГУ) и эксперты экологического фонда «Компас».

Свиным гриппом нерпы могли заразиться от чаек, которые расплодились в большом количестве на свалках Дагестана, пишет 360tv.ru.

Кроме того, считают экологи, причиной гибели краснокнижных животных мог стать варварский метод ловли кильки, в результате которого погибают не только рыбы, но и нерпы. Трупы животных, отмечают эксперты, находят «с глазами навыкат». Специалисты подчеркивают, что в Дагестане знают о проблеме, однако издевательства не останавливаются — вероятно, так защищают интересы местного бизнеса.

Массовая гибель нерп — не первый случай. В связи с этим группа ученых и экспертов исследовали побережье Каспийского моря, чтобы ознакомиться с ситуацией.

Участники исследования считают, что огласка крайне важна, и именно от нее зависят результаты расследования и предотвращение подобных случаев в будущем. Главной целью своей работы эксперты называют предотвращение экологической катастрофы.

#Общество
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