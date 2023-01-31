Эксперт по этикету назвала самые удачные варианты подарков на 14 и 23 февраля

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Как сообщает pravda.ru, Грохотова в преддверии Дня влюбленных предлагает признаться второй половинке в своих чувствах, проявить заботу и внимание. Идеальным подарком на 14 февраля станет время, проведенное вместе. В зависимости от предпочтений избранника / избранницы можно организовать романтический ужин дома, вечер в театре, полет на вертолете или конную прогулку. Подарок после такого насыщенного времяпрепровождения станет приятным бонусом. Подходящим презентом может стать альбом с фотографиями второй половины или портрет, сорочка с инициалами, пара бокалов вина с именами влюбленных.
Эксперт не советует делать «бытовые подарки». Так, далеко не все представительницы прекрасного пола обрадуются подаренному пылесосу или сковороде, даже несмотря на то, что это полезно и практично.
На День защитника Отечества мужчине, вне зависимости от его возраста и социального положения, можно подарить игрушку. Даже взрослого представителя сильного пола порадует набор космического питания, танковый бой, радиоуправляемый самолет, набор молодого бойца в армейском вещмешке, поход в тир, занятие по экстремальному вождению, самолет ЛЕГО, объемный пазл футбольного стадиона — в зависимости от предпочтений избранника.