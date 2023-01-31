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Posted Сегодня, 18:04

Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Эксперт по этикету назвала самые удачные варианты подарков на 14 и 23 февраля

Сегодня, 18:04
Эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова в своем комментарии Pravda.Ru перечислила лучшие подарки влюбленным и защитникам Отечества на предстоящие февральские праздники.

Как сообщает pravda.ru, Грохотова в преддверии Дня влюбленных предлагает признаться второй половинке в своих чувствах, проявить заботу и внимание. Идеальным подарком на 14 февраля станет время, проведенное вместе. В зависимости от предпочтений избранника / избранницы можно организовать романтический ужин дома, вечер в театре, полет на вертолете или конную прогулку. Подарок после такого насыщенного времяпрепровождения станет приятным бонусом. Подходящим презентом может стать альбом с фотографиями второй половины или портрет, сорочка с инициалами, пара бокалов вина с именами влюбленных.

Эксперт не советует делать «бытовые подарки». Так, далеко не все представительницы прекрасного пола обрадуются подаренному пылесосу или сковороде, даже несмотря на то, что это полезно и практично.

На День защитника Отечества мужчине, вне зависимости от его возраста и социального положения, можно подарить игрушку. Даже взрослого представителя сильного пола порадует набор космического питания, танковый бой, радиоуправляемый самолет, набор молодого бойца в армейском вещмешке, поход в тир, занятие по экстремальному вождению, самолет ЛЕГО, объемный пазл футбольного стадиона — в зависимости от предпочтений избранника.

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