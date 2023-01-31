Эксперт по этикету назвала самые удачные варианты подарков на 14 и 23 февраля

Как сообщает pravda.ru, Грохотова в преддверии Дня влюбленных предлагает признаться второй половинке в своих чувствах, проявить заботу и внимание. Идеальным подарком на 14 февраля станет время, проведенное вместе. В зависимости от предпочтений избранника / избранницы можно организовать романтический ужин дома, вечер в театре, полет на вертолете или конную прогулку. Подарок после такого насыщенного времяпрепровождения станет приятным бонусом. Подходящим презентом может стать альбом с фотографиями второй половины или портрет, сорочка с инициалами, пара бокалов вина с именами влюбленных.