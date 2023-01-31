Эксперт оценил вероятность новых терактов в Турции

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
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Updated Сегодня, 14:41
Он уточнил, что ситуация в Турции на сегодняшний день нестабильна: в стране разворачивается экономический кризис и наблюдаются внутриполитические и внешнеполитические конфликты, но это не говорит о том, что теракты обязательно повторятся. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Lenta.Ru.
По словам политолога, американцы «переигрывают», так как стремятся показать излишнюю озабоченность происходящим на фоне торга о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.