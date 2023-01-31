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Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Эксперт оценил вероятность новых терактов в Турции

31 января 2023, 14:39
Фото: pxhere.com
Посольство США в Турции предупредило американцев о возможных терактов в центре Стамбула в связи с сожжением Корана в Европе. Однако политолог Малек Дудаков заявил, что новые теракты в столице или других регионах Турции маловероятны.

Он уточнил, что ситуация в Турции на сегодняшний день нестабильна: в стране разворачивается экономический кризис и наблюдаются внутриполитические и внешнеполитические конфликты, но это не говорит о том, что теракты обязательно повторятся. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Lenta.Ru.

По словам политолога, американцы «переигрывают», так как стремятся показать излишнюю озабоченность происходящим на фоне торга о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

#В мире
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