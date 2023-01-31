Эксперт дала рекомендации по выбору цветов для подарка на 14 февраля

Кроме того, по словам специалиста, сейчас в моде амариллисы, которые держатся около недели, а их цветы раскрываются объемно и красиво, а также не менее стойкие диантусы и нежные анемоны. Также в букет стоит добавить цветущие веточки или спирею. А при покупке монобукетов Салимова посоветовала присмотреться к ранункулюсам и кустовым пионовидным розам.