Эксперт дала рекомендации по выбору цветов для подарка на 14 февраля

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Она пояснила, что из альстромерии легко составить красивый букет. Эти цветы не только стойкие, но и очень красивые — они напоминают своим видом воздушные облака. Об этом пишет Pravda.Ru.
Кроме того, по словам специалиста, сейчас в моде амариллисы, которые держатся около недели, а их цветы раскрываются объемно и красиво, а также не менее стойкие диантусы и нежные анемоны. Также в букет стоит добавить цветущие веточки или спирею. А при покупке монобукетов Салимова посоветовала присмотреться к ранункулюсам и кустовым пионовидным розам.
Чтобы букет дольше радовал глаз, флорист рекомендовала ежедневно подрезать стебли, чаще менять воду и не ставить цветы вблизи отопительных приборов, на сквозняке и рядом с фруктами.