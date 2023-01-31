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Published Сегодня, 14:50

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Эксперт дала рекомендации по выбору цветов для подарка на 14 февраля

31 января 2023, 14:50
Фото: pxhere.com
Флорист Ольга Салимова рассказала, что лучшим выбором для подарка любимой девушке или жене ко Дню святого Валентина могут стать альстромерия и диантус, которые могут стоять в воде очень долго.

Она пояснила, что из альстромерии легко составить красивый букет. Эти цветы не только стойкие, но и очень красивые — они напоминают своим видом воздушные облака. Об этом пишет Pravda.Ru.

Кроме того, по словам специалиста, сейчас в моде амариллисы, которые держатся около недели, а их цветы раскрываются объемно и красиво, а также не менее стойкие диантусы и нежные анемоны. Также в букет стоит добавить цветущие веточки или спирею. А при покупке монобукетов Салимова посоветовала присмотреться к ранункулюсам и кустовым пионовидным розам.

Чтобы букет дольше радовал глаз, флорист рекомендовала ежедневно подрезать стебли, чаще менять воду и не ставить цветы вблизи отопительных приборов, на сквозняке и рядом с фруктами.

#Общество
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