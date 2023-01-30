Жюри «Искра Юга - 2022» назвало лучших журналистов юга России

«Искра Юга – 2022» – это ежегодная отраслевая премия, которую вручают уже в пятнадцатый раз, пишут novostivolgograda.ru. Ее цель заключается в повышении популярности качественных массмедиа в регионе и поощрении талантливых авторов. В новом сезоне конкурса приняли участие более 600 журналистов из 126 редакций юга России, что стало рекордом в истории конкурса.