Жюри «Искра Юга - 2022» назвало лучших журналистов юга России

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
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Updated Сегодня, 18:33
«Искра Юга – 2022» – это ежегодная отраслевая премия, которую вручают уже в пятнадцатый раз, пишут novostivolgograda.ru. Ее цель заключается в повышении популярности качественных массмедиа в регионе и поощрении талантливых авторов. В новом сезоне конкурса приняли участие более 600 журналистов из 126 редакций юга России, что стало рекордом в истории конкурса.
В номинации «Лучшая аналитическая статья» победу одержал Сергей Кузнецов, журналист портала «НовостиВолгограда.ру», с материалом «Репетитор против учителя: как зарабатывают миллиарды на волгоградских школьниках». Издание, входящее в медиахолдинг 1MI, получило лидерство ещё в одной номинации. Спецпроект «Региональные элиты Волгоградской области – 2022» от журналистов «НовостиВолгограда.ру» Сергея Матанцева и Никиты Мартышко признан лучшим тематическим проектом.
В номинации «Лучший репортаж» победа – у Руслана Мельникова из ростовской редакции «Российской газеты» и его материала «РГ» нашла пропавших мариупольцев в зоне боевых действий».
Лучшим дебютом признан материал Анастасии Мироновой из 161.RU «С Дона выдачи почти нет: почему за 11 лет помилован лишь один осужденный из 1364».
В номинации «Лучшее журналистское расследование» победил коллектив авторов из 161.RU: Валентин Булавко, Марина Рыбалкина и Александра Шевченко.
В номинации «Лучшая публикация на тему цифровизации» победа досталась журналисту «Эксперта Юг» Евгению Ракулю с работой «Донской бизнес и ИТ-сектор нащупывает кооперацию».
Лучшая публикация о науке и инновациях принадлежит журналисту Donnews.ru Сергею Деркачеву. Это статья «В Ростове эксперты похоронили микроэлектронику и обсудили, можно ли ее возродить».
Лучшей публикацией о социальных проектах и НКО назвали материал Натальи Бахадори из редакции портала «Это Кавказ». Он озаглавлен «Не каждый поймет наше счастье и наше горе».
В номинации «Лучшая публикация о креативных индустриях» победа за журналистом «Югополиса» Вячеславом Рыжковым с текстом «От Winamp-а до искусства: путь российского диджея».
В рамках мероприятия проводились серия мастер-классов и торжественная церемония награждения победителей сезона. Лауреатам вручили денежные и другие призы, а также дипломы и фирменную статуэтку «Искры Юга».
Познакомиться с работами финалистов и лауреатов, посмотреть видеозаписи мастер-классов и церемонии награждения можно на сайте конкурса.