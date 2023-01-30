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Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Житель Омской области по неосторожности покалечил коллегу березой

30 января 2023, 06:18
Фото: Город55
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Потерпевший, по заключению экспертов, получил тяжкий вред здоровью.

В Седельниковском районе Омской области следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» на 39-летнего жителя села Седельниково.  Потерпевшим по делу стал 23-летний коллега обвиняемого.

«Сам инцидент произошел еще 8 декабря 2022 года в лесной деляне в 5 километрах от села Кукарка Седельниковского района. Во время работ по заготовке древесины ствол спиленной березы упал на 23-летнего парня», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Пострадавшего доставили в больницу, где после лечения был зафиксирован тяжкий вред здоровью. После всех разбирательств силовики выяснили, что березу не совсем удачно спилил обвиняемый по этому делу.

По УК РФ за тяжкий вред здоровью по неосторожности можно получить ограничение свободы до 3 лет, либо и вовсе попасть по арест на срок до 6 месяцев.

#Василий Попов#ЧП#Авария#Несчастный случай#Вред здоровью#Уголовное дело#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Седельниковский район
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