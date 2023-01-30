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Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

В Омске пенсионер загадочно скончался, не дойдя 100 метров до дома

30 января 2023, 08:32
Фото: 1MI
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Причина смерти мужчины пока не установлена.

В Омске силовики ждут результаты вскрытия тела 63-летнего пенсионера, тело которого нашли у дома № 27 по улице 5-й Северной.

«На лежащего на снегу мужчину днем в пятницу, 27 января, обратили внимание случайные прохожие. Они и позвонили в экстренные службы», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывшие на место эксперты констатировали смерть мужчины и, предварительно, не обнаружили никаких следов насилия на теле.

Установлено, что погибший жил на соседней улице, буквально в ста метрах от места происшествия. Проверка по этому происшествию продолжается.

#Василий Попов#Смерть#ЧП#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
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