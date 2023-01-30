В Омске пенсионер загадочно скончался, не дойдя 100 метров до дома

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В Омске силовики ждут результаты вскрытия тела 63-летнего пенсионера, тело которого нашли у дома № 27 по улице 5-й Северной.
«На лежащего на снегу мужчину днем в пятницу, 27 января, обратили внимание случайные прохожие. Они и позвонили в экстренные службы», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Прибывшие на место эксперты констатировали смерть мужчины и, предварительно, не обнаружили никаких следов насилия на теле.
Установлено, что погибший жил на соседней улице, буквально в ста метрах от места происшествия. Проверка по этому происшествию продолжается.