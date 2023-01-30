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В Омске беглого члена банды рэкетиров отправили в колонию почти на 9 лет

30 января 2023, 08:12
Фото: 55.мвд.рф

В Омске осудили члена банды «покровителей» выходцев из Таджикистана

Двух других участников банды ранее уже приговорили к заключению.

В декабре 2021 года в Омске задержали сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Омской области — мужчина несколько лет скрывался от правосудия в другом регионе.

Его, как и двух других омичей, обвиняли в вымогательстве: в 2013 и 2014 годах омичи под угрозой ножа или пистолета требовали от бизнесменов — их земляков, выходцев из Таджикистана — платить за якобы покровительство каждый месяц. Если предприниматели не соглашались с условиями, фигуранты оказывали физическое и психологическое давление, жестоко избивали коммерсантов и угрожали убийством не только самим мужчинам, но и членам их семей.

Именно поэтому о случившемся стало известно только спустя несколько лет. Общая сумма ущерба составила практически 600 тысяч рублей. В итоге на омича завели уголовное дело по ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 162, ч. 3 ст. 163 — всего на его счету пять преступных эпизодов.

Омский областной суд признал мужчину виновным, назначив наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 9 месяцев с отбыванием в колонии строго режима. 

Его сообщников осудили еще в июне 2017 года. Их приговорили к 15 и 9 годам колонии.

#Ольга Акамова#Уголовное дело#Новости#Омская область#Город#Видео
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