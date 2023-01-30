В Омске беглого члена банды рэкетиров отправили в колонию почти на 9 лет

Его, как и двух других омичей, обвиняли в вымогательстве: в 2013 и 2014 годах омичи под угрозой ножа или пистолета требовали от бизнесменов — их земляков, выходцев из Таджикистана — платить за якобы покровительство каждый месяц. Если предприниматели не соглашались с условиями, фигуранты оказывали физическое и психологическое давление, жестоко избивали коммерсантов и угрожали убийством не только самим мужчинам, но и членам их семей.