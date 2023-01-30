В Омске беглого члена банды рэкетиров отправили в колонию почти на 9 лет

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
В декабре 2021 года в Омске задержали сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Омской области — мужчина несколько лет скрывался от правосудия в другом регионе.
Его, как и двух других омичей, обвиняли в вымогательстве: в 2013 и 2014 годах омичи под угрозой ножа или пистолета требовали от бизнесменов — их земляков, выходцев из Таджикистана — платить за якобы покровительство каждый месяц. Если предприниматели не соглашались с условиями, фигуранты оказывали физическое и психологическое давление, жестоко избивали коммерсантов и угрожали убийством не только самим мужчинам, но и членам их семей.
Именно поэтому о случившемся стало известно только спустя несколько лет. Общая сумма ущерба составила практически 600 тысяч рублей. В итоге на омича завели уголовное дело по ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 162, ч. 3 ст. 163 — всего на его счету пять преступных эпизодов.
Его сообщников осудили еще в июне 2017 года. Их приговорили к 15 и 9 годам колонии.