В ХМАО 7 апреля стартует Х Югорский лыжный марафон

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Югорский лыжный марафон – популярное мероприятие, которое в прошлом году посетили любители лыж из 61 региона нашей страны. В разные годы на лыжню выходили чемпионы олимпиад, например Александр Большунов и Татьяна Сорина, звёзды биатлона, такие как Никита Поршнев и Светлана Слепцова. В ХМАО побывал и легендарный норвежец Петтер Нортуг – единственный в истории двукратный обладатель титула “Король лыж”, пишет muksun.fm.
В 2021-2022 годах Югорский лыжный марафон стал вторым в рейтинге самых массовых марафонов Российской Федерации по количеству прошедших 50-километровую дистанцию.
В 2023 году прибывшие на марафон лыжники традиционно смогут пройти разные дистанции классическим или вольным стилем. 7 апреля пройдёт классический забег на 50-километровом маршруте. 8-го состоятся забеги в свободном стиле на дистанциях 5, 25 и 50 километров.
Для участия в марафоне необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия и уплатить регистрационный сбор.
Управляющий Западно-Сибирским филиалом банка “Открытие” Виталий Мосунов отметил, что банк традиционно предоставляет призовой фонд для победителей марафона и организует развлечения для участников и тех, кто приехал поболеть или просто отдохнуть.
Мосунов выразил надежду, что на юбилейный марафон традиционно съедутся не только россияне из разных регионов, но и иностранцы. Также он ожидает приезда знаменитых лыжников.