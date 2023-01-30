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В ХМАО 7 апреля стартует Х Югорский лыжный марафон

30 января 2023, 10:16
Фото: pxhere.com
С 2013 года в ХМАО проводится знаменитый лыжный марафон, организаторами которого выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Федерация лыжных гонок Югры и АУ “ЮграМегаСпорт” при поддержке банка “Открытие”. Традиционным инфопартнёром мероприятия является медиахолдинг 1MI.

Югорский лыжный марафон – популярное мероприятие, которое в прошлом году посетили любители лыж из 61 региона нашей страны. В разные годы на лыжню выходили чемпионы олимпиад, например Александр Большунов и Татьяна Сорина, звёзды биатлона, такие как Никита Поршнев и Светлана Слепцова. В ХМАО побывал и легендарный норвежец Петтер Нортуг – единственный в истории двукратный обладатель титула “Король лыж”, пишет muksun.fm.

В 2021-2022 годах Югорский лыжный марафон стал вторым в рейтинге самых массовых марафонов Российской Федерации по количеству прошедших 50-километровую дистанцию.

В 2023 году прибывшие на марафон лыжники традиционно смогут пройти разные дистанции классическим или вольным стилем. 7 апреля пройдёт классический забег на 50-километровом маршруте. 8-го состоятся забеги в свободном стиле на дистанциях 5, 25 и 50 километров.

Для участия в марафоне необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия и уплатить регистрационный сбор.

Управляющий Западно-Сибирским филиалом банка “Открытие” Виталий Мосунов отметил, что банк традиционно предоставляет призовой фонд для победителей марафона и организует развлечения для участников и тех, кто приехал поболеть или просто отдохнуть.

Мосунов выразил надежду, что на юбилейный марафон традиционно съедутся не только   россияне из разных регионов, но и иностранцы. Также он ожидает приезда знаменитых лыжников.




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