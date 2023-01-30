В ХМАО 7 апреля стартует Х Югорский лыжный марафон

Югорский лыжный марафон – популярное мероприятие, которое в прошлом году посетили любители лыж из 61 региона нашей страны. В разные годы на лыжню выходили чемпионы олимпиад, например Александр Большунов и Татьяна Сорина, звёзды биатлона, такие как Никита Поршнев и Светлана Слепцова. В ХМАО побывал и легендарный норвежец Петтер Нортуг – единственный в истории двукратный обладатель титула “Король лыж”, пишет muksun.fm.