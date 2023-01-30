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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Телеведущий Николай Дроздов попал в реанимацию в результате несчастного случая

Сегодня, 10:03
Известный российский телеведущий Николай Дроздов госпитализирован с переломами восьми ребер. В настоящее время он находится в отделении реанимации.

Ведущий телевизионной программы "В мире животных" неудачно упал по дороге домой с работы. Несчастный случай произошел с ним неделю тому назад, пишет Pravda.Ru.

О состоянии здоровья Дроздова журналистам рассказал его приятель – художник Константин Мирошник. По его словам, телеведущий страдает от сильнейших болей, однако, старается не унывать, и в целом «держится молодцом».

«Рассказывает мне анекдоты про Штирлица и уже грезит о дальнейших путешествиях», — сообщил Мирошник.



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