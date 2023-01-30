Телеведущий Николай Дроздов попал в реанимацию в результате несчастного случая

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Ведущий телевизионной программы "В мире животных" неудачно упал по дороге домой с работы. Несчастный случай произошел с ним неделю тому назад, пишет Pravda.Ru.
О состоянии здоровья Дроздова журналистам рассказал его приятель – художник Константин Мирошник. По его словам, телеведущий страдает от сильнейших болей, однако, старается не унывать, и в целом «держится молодцом».
«Рассказывает мне анекдоты про Штирлица и уже грезит о дальнейших путешествиях», — сообщил Мирошник.