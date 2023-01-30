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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Эксперт рассказала, как правильно досрочно погашать кредиты

30 января 2023, 13:18
Фото: 1MI
Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Алтухова дала рекомендации по досрочному погашению кредитов.

Она пояснила, что по закону заемщик вправе погасить любой кредит досрочно без всяких штрафов. Но только не всегда досрочное погашение может быть выгодным, подчеркнула она. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Прайм».

По словам экономиста, при таком способе погашения банковского займа, когда его размер уменьшается с каждым месяцем, а соотношение процентов и основной суммы долга остается прежним, досрочное погашение выгодно в любое время. А сокращать срок выплат лучше в первой половине срока кредитования, а не в конце. Алтухова также отметила, что сумма выплат по кредит должна быть комфортной.

#Общество
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