Эксперт рассказала, как правильно досрочно погашать кредиты

По словам экономиста, при таком способе погашения банковского займа, когда его размер уменьшается с каждым месяцем, а соотношение процентов и основной суммы долга остается прежним, досрочное погашение выгодно в любое время. А сокращать срок выплат лучше в первой половине срока кредитования, а не в конце. Алтухова также отметила, что сумма выплат по кредит должна быть комфортной.