Эксперт рассказала, как правильно досрочно погашать кредиты

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Она пояснила, что по закону заемщик вправе погасить любой кредит досрочно без всяких штрафов. Но только не всегда досрочное погашение может быть выгодным, подчеркнула она. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Прайм».
По словам экономиста, при таком способе погашения банковского займа, когда его размер уменьшается с каждым месяцем, а соотношение процентов и основной суммы долга остается прежним, досрочное погашение выгодно в любое время. А сокращать срок выплат лучше в первой половине срока кредитования, а не в конце. Алтухова также отметила, что сумма выплат по кредит должна быть комфортной.