Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Из-за ряда причин, в том числе пандемии и засухи, в начале минувшего года значительно подорожало продовольствие и удобрения. Затем резко подорожал газ, являющийся основой для производства удобрений, пишет газета “Известия”.
Стабилизации цен на сельхозрынке помогла так называемая зерновая сделка между Россией и Украиной. Также рынок успокоился благодаря снижению стоимости газа. При этом эксперты предупреждают, что зерновая договорённость может сорваться, а цены на энергоносители ещё более непредсказуемы.
Прошлогодняя зерновая сделка между Москвой и Киевом сыграла решающую роль в снижении цен наряду с обильными поставками из России, в то время как более низкие цены на природный газ успокоили рынки удобрений. Однако аналитики предупреждают, что сделка по зерну может сорваться, в то время как нестабильные цены на энергоносители и изменение климата угрожают подорвать производство сельскохозяйственных культур.
Напомним, данная сделка была заключена 22 июля в Турции, в рамках её генсек ООН Антониу Гутерриш подписал меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
19 января 2023 года депутат Госдумы Евгений Нифантьев заявил, что Россия не должна заниматься повышением эффективности зерновой сделки. По его словам, наша страна и так сделала достаточное число шагов навстречу ООН и коллективному Западу в данном вопросе.
21 января в российском МИДе опровергли обвинение ООН в том, что инспекция вывозящих зерно судов затягивается.