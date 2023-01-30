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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Эксперт: Мировые запасы продовольствия по-прежнему под угрозой

Сегодня, 14:16
Несмотря на снижение стоимости продуктов и удобрения в сравнении с максимумами минувшего года аналитики считают, что мировые запасы продовольствия всё-ещё под угрозой.

Из-за ряда причин, в том числе пандемии и засухи, в начале минувшего года значительно подорожало продовольствие и удобрения. Затем резко подорожал газ, являющийся основой для производства удобрений, пишет газета “Известия”.

Стабилизации цен на сельхозрынке помогла так называемая зерновая сделка между Россией и Украиной. Также рынок успокоился благодаря снижению стоимости газа. При этом эксперты предупреждают, что зерновая договорённость может сорваться, а цены на энергоносители ещё более непредсказуемы.

Прошлогодняя зерновая сделка между Москвой и Киевом сыграла решающую роль в снижении цен наряду с обильными поставками из России, в то время как более низкие цены на природный газ успокоили рынки удобрений. Однако аналитики предупреждают, что сделка по зерну может сорваться, в то время как нестабильные цены на энергоносители и изменение климата угрожают подорвать производство сельскохозяйственных культур.

Напомним, данная сделка была заключена 22 июля в Турции, в рамках её генсек ООН Антониу Гутерриш подписал меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

19 января 2023 года депутат Госдумы Евгений Нифантьев заявил, что Россия не должна заниматься повышением эффективности зерновой сделки. По его словам, наша страна и так сделала достаточное число шагов навстречу ООН и коллективному Западу в данном вопросе.

21 января в российском МИДе опровергли обвинение ООН в том, что инспекция вывозящих зерно судов затягивается.

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