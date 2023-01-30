Эксперт: Мировые запасы продовольствия по-прежнему под угрозой

Прошлогодняя зерновая сделка между Москвой и Киевом сыграла решающую роль в снижении цен наряду с обильными поставками из России, в то время как более низкие цены на природный газ успокоили рынки удобрений. Однако аналитики предупреждают, что сделка по зерну может сорваться, в то время как нестабильные цены на энергоносители и изменение климата угрожают подорвать производство сельскохозяйственных культур.