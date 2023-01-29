В Омске встретили 18 беженцев из Симферополя

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
Представители регионального МЧС утром 29 января сообщили о том, что встретили беженцев на железнодорожном вокзале. В Омске прибыл поезд из Симферополя.
«Сотрудники МЧС России, в том числе и психологи, встретили 18 беженцев, из них пятеро детей, из города Джанкой», — сообщает ведомство. Переселенцам помогли выгрузить и перевезти вещи, обеспечили психологическую поддержку нуждающимся.
Известно, что сейчас беженцы будут проживать во временном жилье.