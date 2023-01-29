В Омске встретили 18 беженцев из Симферополя

«Сотрудники МЧС России, в том числе и психологи, встретили 18 беженцев, из них пятеро детей, из города Джанкой», — сообщает ведомство. Переселенцам помогли выгрузить и перевезти вещи, обеспечили психологическую поддержку нуждающимся.