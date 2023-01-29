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В Омске встретили 18 беженцев из Симферополя

29 января 2023, 03:40
Фото: 1MI
иллюстрация
Переселенцам предложили психологическую помощь.

Представители регионального МЧС утром 29 января сообщили о том, что встретили беженцев на железнодорожном вокзале. В Омске прибыл поезд из Симферополя.

«Сотрудники МЧС России, в том числе и психологи, встретили 18 беженцев, из них пятеро детей, из города Джанкой», — сообщает ведомство. Переселенцам помогли выгрузить и перевезти вещи, обеспечили психологическую поддержку нуждающимся.

Известно, что сейчас беженцы будут проживать во временном жилье.

#Беженцы#Переселенцы#ГУ МЧС по Омской области#Общество#Политика#Спецоперация#Новости#Омская область#Омск#Симферополь
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