Неприятное знакомство. Омич нашел в чужом кармане карту и пошел по магазинам

Омич отдыхал в кафе на проспекте Менделеева. Там познакомился с мужчиной, они решили выпить. Заявитель плохо помнит, как покидал заведение. Однако, проснувшись утром, чужую куртку дома обнаружил, а свою банковскую карту — нет. За ночь со счета зафиксировано несколько списаний в разных магазинах. Общая сумма ущерба — 3 860 рублей.