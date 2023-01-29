Неприятное знакомство. Омич нашел в чужом кармане карту и пошел по магазинам

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В полицию обратился 62-летний житель Центрального округа. Рассказал о краже.
Омич отдыхал в кафе на проспекте Менделеева. Там познакомился с мужчиной, они решили выпить. Заявитель плохо помнит, как покидал заведение. Однако, проснувшись утром, чужую куртку дома обнаружил, а свою банковскую карту — нет. За ночь со счета зафиксировано несколько списаний в разных магазинах. Общая сумма ущерба — 3 860 рублей.
Потерпевший сам отыскал нового знакомого. Куртками они обменялись. А вот деньги возвращать мужчина отказался. Тогда разочарованный в дружбе омич пошел в полицию.
Правоохранители установили местонахождение подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 37-летний житель Советского округа. Его задержали. На допросе выяснилось, мужчины перепутали куртки. В чужом кармане лежала банковская карта, ею фигурант оплатил свои покупки, в частности алкоголь.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.