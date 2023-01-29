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Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Неприятное знакомство. Омич нашел в чужом кармане карту и пошел по магазинам

29 января 2023, 10:57
Фото: 1MI
иллюстрация

Омич перепутал куртки и отоварился на чужие деньги

Мужчины обменялись куртками, но преступник отказался возвращать деньги.

В полицию обратился 62-летний житель Центрального округа. Рассказал о краже.

Омич отдыхал в кафе на проспекте Менделеева. Там познакомился с мужчиной, они решили выпить. Заявитель плохо помнит, как покидал заведение. Однако, проснувшись утром, чужую куртку дома обнаружил, а свою банковскую карту — нет. За ночь со счета зафиксировано несколько списаний в разных магазинах. Общая сумма ущерба — 3 860 рублей.

Потерпевший сам отыскал нового знакомого. Куртками они обменялись. А вот деньги возвращать мужчина отказался. Тогда разочарованный в дружбе омич пошел в полицию.

Правоохранители установили местонахождение подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 37-летний житель Советского округа. Его задержали. На допросе выяснилось, мужчины перепутали куртки. В чужом кармане лежала банковская карта, ею фигурант оплатил свои покупки, в частности алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.

#Кража#Преступление#Полиция#Уголовное дело#Происшествия#Общество#Новости#Омск
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