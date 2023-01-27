ВСК и РАНХиГС открыли кафедру по обучению управлению цифровым развитием

«За годы успешной цифровой трансформации мы наработали большой опыт. В ВСК уже внедрена интеллектуальная система принятие решений, внедрено машинное обучение. Мы первыми на российском рынке реализовали полное дистанционное урегулирование по каско, внедрили искусственный интеллект в процесс урегулирования, открыли цифровую клинику и реализовали многое другое. В выигрыше остаются все: бизнес становится более эффективным, а клиенты получают современный сервис и персональные условия страхования. Однако цифровизация бизнеса это долгий и сложный процесс, который требует компетенций и опыта. Компетенциями и опытом ВСК мы поделимся со студентами новой кафедры, — отметил Сергей Цикалюк, Председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК. — С РАНХиГС мы сотрудничаем уже более 10 лет. Уверен, новая кафедра поможет российскому бизнесу получить квалифицированные кадры, способные вывести бизнес на новый уровень».