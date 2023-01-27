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Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

В Сибири школьник оставил загадочную предсмертную записку и покончил с собой

27 января 2023, 10:06
Фото: 1MI
Ребенок жил с мамой, и никаких предпосылок к трагедии в семье якобы не замечали.

Как сообщает издание «Атас.инфо», тело 11-летнего пятиклассника нашли накануне, 26 января, в одной из квартир на улице Макаренко в Новосибирске. Точной информации о причинах его смерти нет, однако, по неподтвержденным данным, мальчик покончил с собой.

Родные мальчика нашли рядом с его телом предсмертную записку. Ее содержание не раскрывается. Правоохранительные органы проводят проверку, никаких комментариев силовые ведомства на этот счет не дают.

Отмечается, что в семье мальчика был еще один ребенок. Мать одна воспитывала детей.

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#ЧП#Ребенок#Смерть#Записка#Предсмертная записка#Происшествия#Новости#Омская область#Ольга Акамова
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