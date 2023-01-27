В Сибири школьник оставил загадочную предсмертную записку и покончил с собой

Как сообщает издание «Атас.инфо», тело 11-летнего пятиклассника нашли накануне, 26 января, в одной из квартир на улице Макаренко в Новосибирске. Точной информации о причинах его смерти нет, однако, по неподтвержденным данным, мальчик покончил с собой.