В Сибири школьник оставил загадочную предсмертную записку и покончил с собой

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Как сообщает издание «Атас.инфо», тело 11-летнего пятиклассника нашли накануне, 26 января, в одной из квартир на улице Макаренко в Новосибирске. Точной информации о причинах его смерти нет, однако, по неподтвержденным данным, мальчик покончил с собой.
Родные мальчика нашли рядом с его телом предсмертную записку. Ее содержание не раскрывается. Правоохранительные органы проводят проверку, никаких комментариев силовые ведомства на этот счет не дают.
Отмечается, что в семье мальчика был еще один ребенок. Мать одна воспитывала детей.