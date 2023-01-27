В Санкт-Петербурге женщину оштрафовали за оскорбления в родительском чате

В Санкт-Петербурге местные жительницы, состоящие в чате группы детского сада, в процессе общения вступили в конфликт. Одна из участниц спора назвала другую «невоспитанной бомжихой» — за то, что та якобы не поздоровалась с ней при встрече. Оскорбление было нанесено в виде голосового сообщения. Женщина, в адрес которой были произнесены эти слова, подала на обидчицу в суд. По итогам разбирательств обидчица была признана виновной и должна будет заплатить штраф в пять тысяч рублей, сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Известия».