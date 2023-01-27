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В Санкт-Петербурге женщину оштрафовали за оскорбления в родительском чате

27 января 2023, 14:10
Фото: 1MI
В Санкт-Петербурге суд постановил выплатить штраф в пять тысяч рублей за оскорбление в родительском чате в мессенджере. Оскорбления стали следствием разгоревшегося конфликта.

В Санкт-Петербурге местные жительницы, состоящие в чате группы детского сада, в процессе общения вступили в конфликт. Одна из участниц спора назвала другую «невоспитанной бомжихой» — за то, что та якобы не поздоровалась с ней при встрече. Оскорбление было нанесено в виде голосового сообщения. Женщина, в адрес которой были произнесены эти слова, подала на обидчицу в суд. По итогам разбирательств обидчица была признана виновной и должна будет заплатить штраф в пять тысяч рублей, сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Известия».

Как рассказал юрист Европейской Юридической Службы Степан Гибадулин, оскорбление может быть разным — в соответствии с КоАПП, «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей нормам морали форме».

По мнению юриста, неприличной считается циничная, глубоко противоречащая правилам поведения форма унизительного обращения с человеком. Чтобы подтвердить факт оскорбления, нужны доказательства, например, свидетельства очевидцев, фотографии, видеозапись, скриншоты. Пострадавший может требовать любую денежную компенсацию, однако размер морального ущерба будет определять суд.

#Происшествия
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