В РФ предложили изымать дачи за долги

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В первую очередь речь идёт о заброшенных участках, их обычно 10-20% в садово-огородных товариществах. По действующим в настоящее время нормам, изъять и продать такую землю можно только в случае соразмерности долга стоимости. Это бывает чрезвычайно редко, а срок исковой давности по задолженности составляет три года. При этом эксперты говорят о том, что следует внести пункт о том, что не допускается изъятие дачи, являющейся единственным жильём, пишет газета “Известия”.
Риелторы предлагают увеличить срок исковой давности для членских и целевых взносов до 10 лет. За этот период задолженность станет соразмерной цене участка, что позволит изъять его.
Изъятие участка сейчас может производиться по общей практике для заброшенных домов или на основе механизма погашения долга. В первом случае соседи пишут заявление о том, что собственника долго нет и место его нахождения невозможно установить. Юристы уточнили, что изъятие производится по суду, при этом большая часть заканчиваются тем, что долги списываются, а садовые товарищества не получают средств для развития.
Поэтому риелторы предложили также заниматься реализацией таких участков самим СНТ, предлагая их в первую очередь членам дачного сообщества для выкупа, а затем уже выставлять в свободную продажу.
Примечательно, что проблема не нова, о ней говорили ещё в 90-х годах прошлого века. При этом, по мнению экспертов, необходимо избежать крайностей, например, когда участки окажутся под угрозой изъятия из-за неуплаты взносов в течение пары месяцев.