В РФ предложили изымать дачи за долги

В первую очередь речь идёт о заброшенных участках, их обычно 10-20% в садово-огородных товариществах. По действующим в настоящее время нормам, изъять и продать такую землю можно только в случае соразмерности долга стоимости. Это бывает чрезвычайно редко, а срок исковой давности по задолженности составляет три года. При этом эксперты говорят о том, что следует внести пункт о том, что не допускается изъятие дачи, являющейся единственным жильём, пишет газета “Известия”.