Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Илон Маск обсудил справедливость Twitter для политических партий США с конгрессменами

27 января 2023, 14:06
Фото: pxhere.com
В США предприниматель и владелец компании Twitter Илон Маск обсудил с конгрессменами справедливость соцсети в отношении политических партий.

Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на запись, которую Маск сделал на своей странице в Twitter.

26 января Илон Маск встретился с республиканцем Кевином Маккарти и демократом Хакимом Джеффрисом для обсуждения политики Twitter в отношении двух партий. В конце прошлого года Маск призвал пользователей социальной сети проголосовать на промежуточных выборах в американский Конгресс за республиканцев, однако подчеркнул, что сам до недавнего времени голосовал за демократов.

После того, как Илон Маск купил Twitter, в социальной сети был разблокирован аккаунт экс-президента США Дональда Трампа, который относится к республиканцам и находится в оппозиции к президенту Джо Байдену. Накануне выборов президента в 2024 году в США разворачивается борьба между двумя политическими партиями.

#В мире
Подпишитесь
Ушел из жизни самый лучший самбист страны Александр Пушница
Сегодня, 12:45
Нельзя только брать, нужно и отдавать. Как омские меценаты выбирают школы для ремонта
Сегодня, 04:01
Жена омского экс-депутата Сергея Калинина покинула Омск
Сегодня, 04:58
Отставка в правительстве. Министр образования Омской области может покинуть свой пост
Сегодня, 04:58
Мэр Омска отправил на доработку идею с радужными голубями на набережной
Сегодня, 11:01
Сапожник без сапог. Для омского Минстроя арендуют помещения почти за 10.5 млн рублей
Сегодня, 09:07