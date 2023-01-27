Илон Маск обсудил справедливость Twitter для политических партий США с конгрессменами

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на запись, которую Маск сделал на своей странице в Twitter.
26 января Илон Маск встретился с республиканцем Кевином Маккарти и демократом Хакимом Джеффрисом для обсуждения политики Twitter в отношении двух партий. В конце прошлого года Маск призвал пользователей социальной сети проголосовать на промежуточных выборах в американский Конгресс за республиканцев, однако подчеркнул, что сам до недавнего времени голосовал за демократов.
После того, как Илон Маск купил Twitter, в социальной сети был разблокирован аккаунт экс-президента США Дональда Трампа, который относится к республиканцам и находится в оппозиции к президенту Джо Байдену. Накануне выборов президента в 2024 году в США разворачивается борьба между двумя политическими партиями.