Илон Маск обсудил справедливость Twitter для политических партий США с конгрессменами

26 января Илон Маск встретился с республиканцем Кевином Маккарти и демократом Хакимом Джеффрисом для обсуждения политики Twitter в отношении двух партий. В конце прошлого года Маск призвал пользователей социальной сети проголосовать на промежуточных выборах в американский Конгресс за республиканцев, однако подчеркнул, что сам до недавнего времени голосовал за демократов.