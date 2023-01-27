Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Глава омской коллегии адвокатов купил два актива нефтяника Валерия Федотова

27 января 2023, 06:17
Фото: 1MI
иллюстрация
Алексей Матютин в свое время вел судебные дела, связанные с федотовской бизнес-империей.

Зарегистрированное в Крутой Горке ООО «Ойл Процессинг» сейчас проходит процедуру банкротства. Как стало известно Городу55, подведены итоги открытых торгов, на которые были выставлены два актива компании. Это два права требования к одной и той же фирме, ООО «ВСП Траст», одно на 694 млн рублей, другое — на 2,18 млн рублей.

Оба актива приобрел за полтора млн рублей один человек, Алексей Матютин, глава «Омской городской коллегии адвокатов», в прошлом владевший адвокатскими бюро «Альтер Легис» в Омске и «Легис Виа» в Москве.

ООО «Ойл Процессинг» — омское предприятие, специализировавшееся на «оптовой неспециализированной торговле» и проходящее процедуру банкротства с 2019 года. ООО «ВСП Траст» прописано в Москве, специализируется на «аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» и банкротится с 2017 года. Оба предприятия в свое время входили в состав бизнес-империи омского «нефтяника» Валерия Федотова, который в 2019 году получил тюремный срок за мошенничество.

Стоит отметить, что Матютин в свое время представлял интересы Федотова и связанных с ним людей в ряде судебных процессов. Так, в 2012 году он был юристом ЗАО «ВСП Крутогорский нефтеперерабатывающий завод», судившегося с Налоговой службой. В 2016 году Матютин защищал Семена Масленкова — бывшего директора Крутогорского НПЗ, обвинявшегося в неуплате налогов на 0,5 млрд рублей.

Судя по соотношению «цена лота — объем требования» на прошедших торгах, шансы что-то получить с «ВСП Траста» в этом случае невысоки, но они все-таки существуют. Либо мы имеем дело с простой реорганизацией активов целой группы банкротящихся предприятий.

Кстати, на еще одних торгах было продано третье право требования — снова «Ойл Процессинга» к «ВСП Трасту». Требование на 271 млн, цена продажи — 148 тысяч. Купил лот красноярец Виталий Кузнецов.

#Николай Эйхвальд#Банкротство#Экономика#Новости
Подпишитесь
Нельзя только брать, нужно и отдавать. Как омские меценаты выбирают школы для ремонта
Сегодня, 04:01
Куда уходят деньги. Минюст проверит траты омского «Авангарда»
Сегодня, 03:56
Жена омского экс-депутата Сергея Калинина покинула Омск
Сегодня, 04:58
Отставка в правительстве. Министр образования Омской области может покинуть свой пост
Сегодня, 04:58
На набережной в центре Омска планируют установить разноцветных голубей из бетона
Сегодня, 04:28
Валерий Кокорин переоформил на себя «Континент» и ТЦ «Октябрьский»
Сегодня, 04:09