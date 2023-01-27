Глава омской коллегии адвокатов купил два актива нефтяника Валерия Федотова

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:29
Зарегистрированное в Крутой Горке ООО «Ойл Процессинг» сейчас проходит процедуру банкротства. Как стало известно Городу55, подведены итоги открытых торгов, на которые были выставлены два актива компании. Это два права требования к одной и той же фирме, ООО «ВСП Траст», одно на 694 млн рублей, другое — на 2,18 млн рублей.
Оба актива приобрел за полтора млн рублей один человек, Алексей Матютин, глава «Омской городской коллегии адвокатов», в прошлом владевший адвокатскими бюро «Альтер Легис» в Омске и «Легис Виа» в Москве.
ООО «Ойл Процессинг» — омское предприятие, специализировавшееся на «оптовой неспециализированной торговле» и проходящее процедуру банкротства с 2019 года. ООО «ВСП Траст» прописано в Москве, специализируется на «аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» и банкротится с 2017 года. Оба предприятия в свое время входили в состав бизнес-империи омского «нефтяника» Валерия Федотова, который в 2019 году получил тюремный срок за мошенничество.
Стоит отметить, что Матютин в свое время представлял интересы Федотова и связанных с ним людей в ряде судебных процессов. Так, в 2012 году он был юристом ЗАО «ВСП Крутогорский нефтеперерабатывающий завод», судившегося с Налоговой службой. В 2016 году Матютин защищал Семена Масленкова — бывшего директора Крутогорского НПЗ, обвинявшегося в неуплате налогов на 0,5 млрд рублей.
Судя по соотношению «цена лота — объем требования» на прошедших торгах, шансы что-то получить с «ВСП Траста» в этом случае невысоки, но они все-таки существуют. Либо мы имеем дело с простой реорганизацией активов целой группы банкротящихся предприятий.
Кстати, на еще одних торгах было продано третье право требования — снова «Ойл Процессинга» к «ВСП Трасту». Требование на 271 млн, цена продажи — 148 тысяч. Купил лот красноярец Виталий Кузнецов.