Глава омской коллегии адвокатов купил два актива нефтяника Валерия Федотова

ООО «Ойл Процессинг» — омское предприятие, специализировавшееся на «оптовой неспециализированной торговле» и проходящее процедуру банкротства с 2019 года. ООО «ВСП Траст» прописано в Москве, специализируется на «аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» и банкротится с 2017 года. Оба предприятия в свое время входили в состав бизнес-империи омского «нефтяника» Валерия Федотова, который в 2019 году получил тюремный срок за мошенничество.