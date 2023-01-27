Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Традиционная встреча главных производителей и самых крупных потребителей полимерных товаров «сменила вывеску» (24 года до этого форум носил название Interplastica). Переименование не просто «дань времени». Это отражение новых приоритетов всей химической отрасли, то есть осознание ею собственной роли, пишут newizv.ru.
Цель форума заключается в демонстрации новинок. Участники делятся опытом друг с другом и договариваются о новых совместных проектах. В каждом диалоге обсуждаются вопросы более тесного сотрудничества и кооперации внутри страны.
Потребителями товаров Башкирской содовой компании (БСК) всегда были почти все отрасли промышленности. При этом по отдельным позициям малотоннажной химии страна импортирует 70 - 100% продукции. Лишь в 2022 году стало ясно, что подобный расклад угрожает всей промышленности Российской Федерации.
Сейчас химическая промышленность пытается адаптироваться к новым реалиям и обозначенным властями задачам по замещению иностранных товаров, внедрению новых технологий и снижению себестоимости продукции. Тут, несомненно, преимущество получат те, кто, как и БСК, все последние десятилетия инвестировал в науку и новые разработки.
Генеральный директор Башкирской содовой компании Эдуард Давыдов сообщил, что в химической отрасли продолжительный инвестиционный цикл. От начала проектирования до выхода на окупаемость нового продукта проходит 10 лет, две пятилетки. Он обозначил сегодняшнюю задачу отечественной химической отрасли лозунгом «две пятилетки за три года».
По словам Давыдова, он не сомневается, что при помощи правительства подобное возможно. Например, в 1960-е, в трудные послевоенные годы, в СССР было создано и запущено свыше 400 новых химических предприятий. Благодаря наследию Советского Союза Российская Федерация в настоящее время обеспечивает почти 100% потребностей в крупнотоннажной химии.
В настоящее время можно с помощью современных технологий и кластерного подхода обеспечивать потребителей малотоннажной химией. Путь выполнения поставленной задачи известен: стране нужны линии с гибкими технологиями производства. Благодаря им можно быстро перестроить производство, чтобы из одного и того же сырья получать 10–15 различных продуктов малотоннажной химии, пояснил глава БСК.
Давыдову понравился настрой участников выставки. С некоторыми из них он пообщался. Настрой собравшихся можно охарактеризовать двумя словами: выстоим и победим!
Главными направлениями производственной работы Башкирской содовой компании остаются выпуск кальцинированной и каустической соды, ПВХ, бикарбоната натрия, кальция хлористого, кабельных пластикатов, белых саж, соляной кислоты и прочих видов товаров.
На данный момент БСК изготавливает свыше 10 видов пластикатов, используемых для производства защитных оболочек проводов и кабелей. Ряд марок белых саж применяется в резинотехнической, химической и легкой промышленности. Кроме того, разные марки ПВХ предназначены для производства множества изделий и материалов. Здесь имеются в виду кабели, трубы, линолеум, конструкционно-строительные материалы, полимерная тара, детали для авто и многое другое. В целом предприятие поставляет на рынок порядка 100 видов продукции.