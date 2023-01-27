На данный момент БСК изготавливает свыше 10 видов пластикатов, используемых для производства защитных оболочек проводов и кабелей. Ряд марок белых саж применяется в резинотехнической, химической и легкой промышленности. Кроме того, разные марки ПВХ предназначены для производства множества изделий и материалов. Здесь имеются в виду кабели, трубы, линолеум, конструкционно-строительные материалы, полимерная тара, детали для авто и многое другое. В целом предприятие поставляет на рынок порядка 100 видов продукции.