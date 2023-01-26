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Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

В селе Антипаюта Ямало-Ненецкого автономного округа построят капитальный детский сад

Сегодня, 17:02
В Тазовском районе ЯНАО в с. Антипаюта скоро завершиться строительство нового детского сада пока в капитальном исполнении скоро.

На сегодняшний день готовность этого объекта, общая площадь которого - более 3 тысяч квадратов, составляет 67%. Об этом информирует INFOX.ru со ссылкой на пресс-службу главы Ямала Дмитрия Артюхова.

Строительные бригады уже завершают фасадные работы и монтируют систему отопления. В здании установлены все окна, кровельные работы также окончены.

Следующим этапом строительства станет обшивка цоколя, после этого уже приступят к выполнению внутренней отделки. Планируется, что в здании будет пять входных групп. Для дверных систем проектировщики выбрали витражное остекление.

Детский сад «Звездочка» в селе Антипаюта рассчитан на 120 детей.

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