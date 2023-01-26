Россияне рассказали, как спасаются от усталости

Как пишет Infox со ссылкой на retail.ru, 71% опрошенных сейчас устают больше, чем обычно. 31% граждан столкнулись именно с хронической усталостью. При этом лишь 43% респондентов подтвердили, что им удалось восстановить силы во время новогодних праздников. Большинство россиян (41%) отмечают, что усталость у них накапливается в течение года, тогда как только 17% связывают свое состояние с повышенными нагрузками.