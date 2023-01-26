Россияне рассказали, как спасаются от усталости

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Как пишет Infox со ссылкой на retail.ru, 71% опрошенных сейчас устают больше, чем обычно. 31% граждан столкнулись именно с хронической усталостью. При этом лишь 43% респондентов подтвердили, что им удалось восстановить силы во время новогодних праздников. Большинство россиян (41%) отмечают, что усталость у них накапливается в течение года, тогда как только 17% связывают свое состояние с повышенными нагрузками.
Чаще всего на усталость жалуются специалисты сферы PR и маркетинга (40%), меньше всего, согласно опросам, устают IT-специалисты (35%). Абсолютное большинство опрошенных (33%) спасается от усталости при помощи витаминов, с особым акцентом на витамин D. 28% гуляют, 18% встречаются с друзьями, 11% уходят в отпуск, 8% идут к психологу.
Примечательно, что наибольший объем препаратов для нормализации сна (41%) «Сбер Аптека» продала в Москве.