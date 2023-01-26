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Baijiahao: Россия неожиданно для Запада нашла нового партнера

26 января 2023, 14:46
Фото: pxhere.com
Известная китайская интернет-платформа Baijiahao в одной из недавних публикаций отметила, что Россия обрела нового партнера, с которым продуктивно сотрудничает в сфере поставок энергоресурсов, тогда как странам ЕС приходится лишь беспомощно наблюдать в стороне.

По мнению журналистов издания, санкции оказали свое негативное влияние на российскую экономику, но не в таких масштабах, на которые рассчитывал Запад. Об этом пишет Pravda.Ru.

 

“Российская экономика все еще имеет неудержимый импульс для роста”, - подчеркивают они.

 

Москве удалось за короткий промежуток времени провести работу по переориентации поставок энергоресурсов с западного направления на восточное, при этом найти новых надежных партнеров, одним из которых стал Китай.

 

Только за первое полугодие 2022 года объем прокачки газа по трубопроводу “Сила Сибири”  вырос на 63,4%.

 

Более того, сегодня ежесуточно Китай получает свыше 800 тыс баррелей российской нефти по трубопроводам, а также морским путем. При этом, в мае 2022 года, объем поставок нефти по морю составлял более 1,1 млн баррелей в сутки.






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